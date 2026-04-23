Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el banco de terraza con mesa incorporada más barato: todo de madera y una mesa escondida que deja espacio en el suelo

Lidl está causando sensación con sus últimas novedades. De hecho, la tienda ya se ha adaptado al verano y ahora ofrece un montón de productos para preparar la llegada del buen teimpo y el calor en esta primavera y el próximo verano. La cadena de descuento no deja nada al azar para satisfacer a sus clientes. Ofrece productos muy útiles para el hogar y la familia.

Juegos, ropa de moda o incluso objetos de decoración… Lidl tiene todo lo necesario para que disfrutes al máximo e incluso comparte un montón de consejos para renovar el jardín y convertirlo en un auténtico remanso de paz. La cadena de supermercados ofrece una colección de muebles de jardín muy a la moda. Entre su selección, la tienda cuenta con un banco genial que ya está batiendo todos los récords de ventas.

Este banco destaca por su diseño atípico. Cuenta con una mesa integrada para leer, comer o recibir visitas en tu jardín. No siempre es fácil diseñar un jardín cuando se dispone de poco espacio. Por suerte, hay algunos trucos para ahorrar espacio y añadir algunos elementos decorativos.

Banco de Lidl / Lidl

Mesa escondida plegable

En su catálogo, Lidl ofrece un banco 2 en 1 que puede cambiarte la vida. Se compone de una estructura clásica con capacidad para hasta tres personas. Este producto parece un banco de jardín normal y corriente. Está compuesto por bonitos listones de madera, un respaldo y dos reposabrazos.

Pero eso no es todo. En el interior de este banco se esconde una mesita extraíble. Esta se despliega en un abrir y cerrar de ojos para ofrecer un espacio donde colocar tus vasos y platos. Esta mesa se pliega y se despliega en unos segundos. Basta con levantarla para disfrutar de una amplia superficie a tu lado. Como ves, Lidl piensa en todo para simplificar la vida de sus clientes. De hecho, esta alternativa es ideal para quienes no pueden instalar una mesa en el balcón. Con este truco, podrás recibir a tus amigos o, simplemente, desayunar al sol. El banco 2 en 1 se adapta a todas tus necesidades.

En cuanto al precio, Lidl ofrece una oferta muy ventajosa a sus clientes. De hecho, la marca ha negociado un precio excepcional para este mueble 2 en 1.

El banco está disponible en todas partes por 119,99 euros. Lo puedes encontrar en las tiendas o en la página web de Lidl.