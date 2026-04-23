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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora digital más barata del mercado: disponible por 24,99 euros

Un auténtico chollo que los amantes del pan tostado no podrán dejar escapar

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Emma Fernández

Lidl tiene el gadget definitivo para los amantes del pan: la tostadora digital 'Silvercrest'. Por solo 24,99 €, este lanzamiento promete agotar existencias y formar largas colas de consumidores desde mañana mismo.

Calidad y funcionalidad

Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con pantalla LED para visualización del tiempo de funcionamiento. Además, dispone de un manejo inteligente y cómodo mediante función táctil.

El dispositivo cuenta con siete niveles de tostados ajustables y control electrónico. De esta forma, el consumidor podrá elegir con precisión el punto de tostado, evitando quemaduras innecesarias. Además, incluye una opción ideal para los más perezosos: permite descongelar y tostar simultáneamente.

Otro de los puntos fuertes es que podrás disfrutar de un recalentamiento sin tostado adicional. Una opción ideal para no derrochar comida.

Máxima seguridad

Su mecanismo auto-lift garantiza una extracción segura, incluso de las rebanadas de pan más pequeñas. Así pues, se evitan riesgos de posibles quemaduras a la hora de retirar el producto. Asimismo, y para la tranquilidad de los más despistados, la tostadora se apaga automáticamente. Además, cuenta con una función de parada para interrumpir el proceso de tostado.

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Alta demanda

La combinación de calidad, funcionalidad y precio económico apunta a que este dispositivo se convertirá en la estrella de la temporada dentro de su categoría. Por tan solo 24,99 euros podrás disfrutar de las mejores tostados con máxima seguridad, precisión y comodidad.

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