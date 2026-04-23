Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora digital más barata del mercado: disponible por 24,99 euros
Un auténtico chollo que los amantes del pan tostado no podrán dejar escapar
Emma Fernández
Lidl tiene el gadget definitivo para los amantes del pan: la tostadora digital 'Silvercrest'. Por solo 24,99 €, este lanzamiento promete agotar existencias y formar largas colas de consumidores desde mañana mismo.
Calidad y funcionalidad
Uno de los principales atractivos de este artículo es que cuenta con pantalla LED para visualización del tiempo de funcionamiento. Además, dispone de un manejo inteligente y cómodo mediante función táctil.
El dispositivo cuenta con siete niveles de tostados ajustables y control electrónico. De esta forma, el consumidor podrá elegir con precisión el punto de tostado, evitando quemaduras innecesarias. Además, incluye una opción ideal para los más perezosos: permite descongelar y tostar simultáneamente.
Otro de los puntos fuertes es que podrás disfrutar de un recalentamiento sin tostado adicional. Una opción ideal para no derrochar comida.
Máxima seguridad
Su mecanismo auto-lift garantiza una extracción segura, incluso de las rebanadas de pan más pequeñas. Así pues, se evitan riesgos de posibles quemaduras a la hora de retirar el producto. Asimismo, y para la tranquilidad de los más despistados, la tostadora se apaga automáticamente. Además, cuenta con una función de parada para interrumpir el proceso de tostado.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio económico apunta a que este dispositivo se convertirá en la estrella de la temporada dentro de su categoría. Por tan solo 24,99 euros podrás disfrutar de las mejores tostados con máxima seguridad, precisión y comodidad.
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