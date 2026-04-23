Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la picadora 2 en 1 más barata del mercado: disponible por 13,99 euros
Un auténtico chollo que promete conquistar a los amantes del café
Emma Fernández
Los supermercados Lidl han lanzado una nueva promoción que no dejará indiferente a nadie, especialmente a los amantes del café. Se trata de la potente picadora 2 en 1 de 'Silvercrest', cuyo precio es de tan solo 13,99 euros.
Calidad y funcionalidad
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es su versatilidad, ya que supera la función de molinillo de café permitiendo triturar especias y cereales con facilidad. Por ello, incluye dos recipientes intercambiables: un molinillo y una picadora.
El dispositivo cuenta con un volumen útil de hasta 70 gramos granos de café, lo que permite moler una cantidad superior a dos tazas.
Asimismo, está compuesto por cuchillas de acero inoxidable, con gran capacidad de afilado, que garantizan mayor precisión en la fase de picado. Su versatilidad también se extiende a lo artículos que incluye: cepillo de limpieza y cuchara para café molido, dos tapas y una cubierta de seguridad.
Máxima seguridad
La picadora cuenta con dos pies antideslizantes, que garantizan una sujeción segura. La mejor opción para cuando la picadora alcanza máxima potencia (200 W). Ideal para evitar roturas o daños innecesarios y difíciles de reparar.
Además, incluye cinco sugerencias de recetas para aquellos consumidores que estén buscando nuevas sensaciones culinarias.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio imbatible apunta a que a partir de mañana se formen largas colas de compradores en las puertas de los supermercados Lidl. ¿El objetivo? Conseguir esta potente picadora 2 en 1, cuyo precio es de tan solo 13,99 y que promete conquistar a los amantes del café.
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