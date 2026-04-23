Adiós a la grasa en tu táper: el truco definitivo para que quede reluciente en solo 15 segundos
Pocas cosas cuestan eliminar tanto de un recipiente de plástico como algo aceitoso
Si eres de los que tira de táperes cada dos por tres, sabrás también que eliminar la grasa del plástico es de lo que más cuesta a la hora de fregar o sacar del lavavajillas. La suciedad incrustrada por las salsas o los guisos hacen que ni el jabón más potente sea suficiente así que vamos a contarte el gran secreto de los secretos para dejarlos como nuevos.
Lo primero que tienes que hacer es usar jabón líquido y poner una buena cantidad en el táper. Después añade agua templerada e incorpora un trozo de papel de cocina. Este paso es básico.
Tardarás solo quince segundos.
El agitar es la clave
Cierra el táper y agita. No hace falta que estés mucho tiempo si lo haces con intensidad, bastará con 15 o 30 segundos. El efecto será inmediato: la grasa del táper se desprenderá con total facilidad y ya sólo será necesario darle una pasada con la esponja antes de ponerlo y secar para guardarlo de nuevo en el armario.
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