Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las dos sartenes premium de acero inoxidable a solo 9,99 euros: para freír de forma saludable y con poca grasa

Ya estamos en primavera, lo que significa que el verano está a la vuelta de la esquina y el momento de volver a la piscina, a la playa y, en definitiva, a disfrutar del aire libre. Es, por tanto, la hora que muchos aprovechan para llevar a cabo la denominada operación bikini y perder esos kilos de más para lucir un cuerpo sano en los meses de julio y agosto.

Ojo, esto no significa matarse en el gimnasio, salir a correr cientos de kilómetros y dejar de comer, sino que puedes cocinar de manera saludable para saciar el apetito y cuidarnos. Para ello, Lidl tiene una de las mejores opciones sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero.

La sartén de acero inoxidable más barata

Las sartenes, las buenas sartenes, suelen ser un artículo de precio elevado. Pero Lidl, que saber que ahora todo se ha encarecido por culpa de los conflictos internacionales, nos da la oportunidad d etener en casa sartenes para chefs a un precio bastante bajo. Es el caso de la sartenes de acero inoxidable de 24 centímetros de la marca Silvercrest. Esta sartén cuenta con revestimiento antiadherente de la casa ILAG®, lo que la hace extremadamente robusta y duradera y muy resistente a los arañazos y a la abrasión.

Su diseño de acero inoxidable especialmente duradero y es apta para horno hasta 250 °C. Lo mejor de todo es que cocina suave y de bajo consumo gracias a la base tipo sándwich encapsulada y es apta para todo tipo de cocinas, incluida la de inducción y también apta para lavavajillas, lo que facilita mucho su limpieza y cuidado después de cocinar alimentos.

Este producto se puede adquirir tanto en la tienda física como en la tienda online de Lidl. Eso sí, la cadena de supermercado alerta de que los modelos seleccionados pronto volverán a estar en stock.

Y ahora, te vamos a contar lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir estas sartenes premium por tan solo 9,99 euros. Una auténtica ganga par a un producto de seguridad como este con el que podrás cocinar de forma saludable eliminando las grasas.