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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la alfombra de terraza de estampado selvático más barata del mercado: por solo 4,99 euros

Es una alfombra con un tejido resistente y a la intemperie de fibras.

Exterior de una gran superficio de Lidl en España

Exterior de una gran superficio de Lidl en España / Lidl

Daniel Cid

La primavera ya está aquí y con ella llega el buen tiempo, la subida de las temperaturas y el momento de volver al exterior. Para aquellos que tengan la suerte de tener una terraza, balcón o jardín disfrutar del buen tiempo es el momento de sacar los accesorios que hemos guardado durante el invierno para volver a poner bonito este espacio de nuesto hogar en el exterior.

Si hay artículos o muebles que se te han quedado viejos o se han estropeado a causa de las inclemencias del tiempo, Lidl se convierte en la mejor opción para poder dar un lavado de cara a nuestra terraza. Y es que en estos supermercados puedes encontrar prácticamente de todo a unos precios espectaculares. Sillas, lámparas, cojines, muebles... Lidl tiene lo que necesitas y para todo tipo de estilos.

Ejemplo de ello es la espectacular alfombra para terraza que ha puesto a la venta a un precio espectacular. Se trata de la alfombra de exterior, 80 x 150 cm de Livarno.

Tejido resistente y a la intemperie

Se trata de una alfombra ideal para el jardín, la terraza, el balcón o el camping con un estampado de hijas con toque selvático que le da ese toque fresco, natural y veraniego a nuestro rincón. Es una alfombra con un tejido resistente y a la intemperie de fibras. Y, lo mejor de todo, es que es especialmente fácil de cuidar: basta con sacudirla o limpiarla con un paño húmedo impermeables.

Esta alfombra está disponible en dos colores. Un tono verde con hojas esparcidas por todo el diseño y otra en blanca con el estampado que emita a figuras geométricas.

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Lo mejor de todo es su precio ya que puedes conseguir esta alfombra de terraza por 4,99 euros. Si tienes la suerte de tener una terraza o jardín grande, Lidl también cuenta con esta misma alfombra exterior a un tamaño mayor de 115 x 180 cm.

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