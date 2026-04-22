Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Granja de caracoles en Fonfría (Zamora)Seis investigados por fraude alimentario en ZamoraRehabilitación de la iglesia de Oteros de SariegosIncendio en Riomanzanas (Aliste)Impulso a la cultura de ZamoraCB Zamora - Cartagena: 20.30 horas
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la consola retro con más de 300 juegos que es la más barata del mercado: por solo 17,99 euros

Horas de diversión en un pequeño aparato

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

Benito Domínguez

Si eras de los que estaban todo el día jugando con las consolas de los 90 no te puedes perder esta oferta de Lidl, la consola retro con más de 300 juegos que es la más barata del mercado, tan solo te costará 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la consola retro Mad Monkey, con la que podrás experimentar el mundo de los juegos retro en cualquier momento y en cualquier lugar.

Esta mini consola compacta te trae 300 juegos clásicos directamente a tu mano. Ya sea que estés de viaje o simplemente necesites un descanso de la vida cotidiana, con esta consola de juegos tendrás los mejores juegos retro siempre a mano.

La Slim Console es ligera, manejable y se puede cargar cómodamente a través de USB-C, para que puedas disfrutarla una y otra vez.

Sumérgete en una extensa colección de juegos con 300 juegos retro clásicos que te ofrecen diversión sin fin. La Slim Console trae los mejores juegos del pasado directamente a tu pantalla.

Además, cabe perfectamente en tu bolsillo y es tu compañera ideal para llevar. No importa dónde estés, con la Slim Console siempre tendrás tus juegos favoritos contigo.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta consola tenía un precio de 34,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 48 por ciento en Lidl, con lo que se queda en solo 17,99 euros.

TEMAS

Tracking Pixel Contents