Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la lámpara de mesa recargable más barata del mercado: disponible por 7,99 euros
Un auténtico chollo que garantiza el mejor alumbrado en espacios interiores y exteriores
Emma Fernández
Lidl ha lanzado una nueva promoción que apunta a formar largas colas a partir de mañana. Se trata de la lámpara de mesa LED recargable, cuyo precio es de tan solo 7,99 euros.
Iluminación agradable y sin deslumbramientos
Este dispositivo cuenta con dos sistemas de iluminado: luz blanca cálida y cambio de color automático. Además, su uso no solo se extiende al interior, también garantiza buen alumbrado en espacios exteriores como terrazas o jardines.
Calidad y funcionalidad
Su funcionamiento es bastante sencillo. Cuenta con una batería de iones de litio integrada, lo que permite que el encendido se pueda realizar sin necesidad de cable. Además, de este modo se facilita su transporte, ya que se puede ubicar la lámpara en cualquier lugar.
Alta demanda
La combinación de calidad, precio económico y funcionalidad apunta a que esté artículo de Lidl podría agotarse en cuestión de horas. Por tan solo 7,99 euros, se podrá disfrutar de gran luminosidad en cualquier espacio interior o exterior.
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España
- El 'alma' centenaria de este pueblo de Zamora: Timoteo Ballesteros celebra un siglo de vida
- Una iglesia subterránea y un río que 'se traga la tierra': el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película
- Un detenido por agredir presuntamente a su pareja en una vivienda de Quiruelas de Vidriales
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
- El bar que sale a licitación por tan solo 100 euros en Tierra de Campos
- Mercadona compra a proveedores de Castilla y León: estos son los productos de la comunidad que podrás encontrar en sus tiendas