Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador antiácaros mas potente del mercado: disponible por menos de 30 euros
Un auténtico chollo que los amantes de la limpieza no podrán dejar escapar
Emma Fernández
Los supermercados Lidl han lanzado una nueva promoción que los adictos a la perfección en la limpieza no podrán dejar escapar. Se trata del aspirador antiácaros 'Silvercrest', disponible por tan solo 29,99 euros.
Calidad y funcionalidad
Uno de los principales atractivos de este dispositivo es que cuenta con ledes de esterilización UVC, lo que ayuda a combatir eliminar virus, bacterias y microorganismos sin necesidad de productos químicos que pueden resultar dañinos.
Asimismo, su eficaz modo de aspiración libera camas, colchones y tapicerías de polvo e impurezas. Lo que garantiza, entre otras cosas, conciliar un sueño más saludable gracias a una mayor limpieza e higiene.
El dispositivo cuenta con un sistema de apagado automático. La luz UV solo se enciende cuando entre en contacto con superficies y al presionar el interruptor de manera simultánea. Además, cuenta con un depósito extraíble fácil de limpiar. De esta manera, se fomenta la sostenibilidad al eliminar la necesidad de desechar bolsas en cada uso.
Alta demanda
La combinación de calidad, funcionalidad y precio económico apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas de compradores ansiosos en las puertas de los supermercados Lidl. Todos con un único objetivo: conseguir el aspirador antiácaros que combate todo tipo de gérmenes y bacterias. Por tan solo 29,99 euros este dispositivo garantiza una limpieza segura y eficiente.
- La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
- Fonfría, municipio con más granjas de caracoles de toda España
- El 'alma' centenaria de este pueblo de Zamora: Timoteo Ballesteros celebra un siglo de vida
- Un detenido por agredir presuntamente a su pareja en una vivienda de Quiruelas de Vidriales
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo
- El bar que sale a licitación por tan solo 100 euros en Tierra de Campos
- Una iglesia subterránea y un río que 'se traga la tierra': el pueblo de Castilla y León que parece sacado de una película
- Mercadona compra a proveedores de Castilla y León: estos son los productos de la comunidad que podrás encontrar en sus tiendas