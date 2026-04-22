Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más potente del mercado: disponible por menos de 15 euros

¿Sueles comprar en Lidl? Últimamente, los supermercados de toda España acumulan colas kilométricas para sus grandes ofertas. La última de ellas es esta nueva promoción que han lanzado para los amantes de la peluquería. Se trata del moldeador de aire caliente 'Cien Beauty', disponible por tan solo 12,99 euros.

Uno de los principales atractivos de este producto es que garantiza un peinado rápido en un solo paso. Cuenta con un sistema combinado de secado y cepillo redondo estilizador, lo que permite que el cabello pueda ser moldeado de una sola pasada.

Asimismo, para los consumidores que quieran mantener el brillo y la resistencia de su pelo, este moldeador cuenta con un revestimiento de cerámica-queratina para una aplicación suave, lo que garantiza resultados dignos de peluquería sin sacrificar la fuerza del cabello.

E. V.

Este dispositivo, no solo se sitúa como una de las mejores opciones para ondulados versátiles y sin esfuerzos, su regulación -dos niveles de calor y función de aire frio-, permite ajustar la temperatura en función del grosor capilar. De esta forma, se asegura un mantenimiento y cuidado del cabello.

Asimismo, el dispositivo cuenta con un cable giratorio 350º con lazo para colgar, una opción ideal para aquellas clientas exigentes, que buscan peinar la parte trasera de la cabeza sin complicaciones.

Noticias relacionadas

Alta demanda

La combinación de calidad, versatilidad y precio imbtaible apunta a situar este moldeador de aire caliente entre los más codiciados dentro de su categoría. Por ello, Lidl prevé largas colas de compradoras ansiosas por conseguir este dispositvo cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.