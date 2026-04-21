Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente masajeador deportivo que es el más barato del mercado: disponible por solo 16,99 euros
Sin duda es una oferta irrepetible
Benito Domínguez
Si sueles practicar deporte no te puedes perder esta oferta que tienen en Lidl, el potente masajeador deportivo que es el más barato del mercado, ya que solo te costará 16,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de la mini pistola de masaje Vitalmaxx que es potente y compacta. Una pistola de masaje con 6 niveles y 3200 percusiones por minuto; relaja los músculos de forma eficaz y es compacta para llevar de viaje.
Cuenta con 4 cabezales intercambiables, ideales para cuello, espalda, pies, brazos y abdomen; ofreciendo un masaje específico para cada zona.
Además, ofrece un funcionamiento flexible: con batería y USB-C; 3 horas de tiempo de carga, hasta 50 minutos de autonomía; inalámbrica, sin necesidad de cambiar las pilas.
Y cuenta con 6 niveles de intensidad: ajustables individualmente, desde suave hasta profundo. Perfecta para el deporte, el estrés y las tensiones.
Asimismo, es muy ergonómica. Tiene una forma inteligente, se adapta perfectamente a la mano, masajea de forma específica desde cualquier ángulo, incluso en las zonas de difícil acceso.
Descuento
Este masajeador tenía un precio de 49,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 66 por ciento, con lo que se queda en 16,99 euros.
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