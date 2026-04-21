Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato del mercado: de color plateado por solo 39,99 euros
Una oferta que no podrás dejar pasar
Benito Domínguez
Si necesitas cambiar de microondas no puedes dejar pasar esta oferta de Lidl que venden un potente microondas en color plateado que es el más barato del mercado, por solo 39,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un microondas de 700 vatios con una capacidad de 17 litros con el que podrás calentar y descongelar.
Tiene un manejo intuitivo con mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia; y una duración ajustable de 0 a 30 minutos.
Además, cuenta con un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción.
Descuento
Este microondas que Lidl vende en color plateado tenía un precio de 47,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- La Catedral de Zamora cambiará su entrada y estrenará acceso a la cubierta en otoño
- El bar que sale a licitación por tan solo 100 euros en Tierra de Campos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
- Detenido en Zamora por agredir a un médico de urgencias
- Inmaculada Andrés, madre de Leticia Rosino: 'Pediría la cadena perpetua, pero sé que es impensable
- El 'alma' centenaria de este pueblo de Zamora: Timoteo Ballesteros celebra un siglo de vida
- Poli, vecino de 90 años del barrio de Los Bloques: 'Hablan de la España vaciada. Zamora está llena, pero de aire