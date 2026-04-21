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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la innovadora mopa con la que dejarás los suelos impolutos y que es la más barata del mercado: por menos de 20 euros

Una oferta irrepetible

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

Benito Domínguez

Si quieres dejar los suelos impolutos no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden una innovadora mopa que además es la más barata del mercado, ya que te costará menos de 20 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la mopa Vileda Spray and Clean con la que tendrás una solución rápida y sencilla para la limpieza del suelo entre horas.

Mopa

Mopa / Lidl

Y es que la mopa Vileda Spray and Clean es tu ayudante ideal en el hogar. Gracias al depósito pulverizador integrado, puedes limpiar tus suelos en húmedo sin tener que cargar con un cubo pesado.

La innovadora placa de limpieza giratoria de 180° te permite limpiar fácilmente incluso los lugares de difícil acceso. Ya sea parquetlaminado o azulejos, este limpiador garantiza una limpieza higiénica en todos los tipos de suelo.

Esta mopa cubre el doble de superficie que los productos convencionales; y la funda de microfibra blanca y fibras grises limpia a fondo y absorbe pelos, migas y partículas de suciedad.

Su depósito pulverizador es de fácil extracción y es adecuado para todo tipo de suelos, además, la funda lavable hasta 200 veces a 60 grados.

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Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, esta mopa tenía un precio de 35,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 44 por ciento, con lo que se queda en 19,99 euros.

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