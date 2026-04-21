Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sartén más barata que puedes encontrar: disponible por solo 12,99 euros
Está a la mitad de su precio
Benito Domínguez
Si es tiempo de renovar los cacharros de la cocina no puedes perderte esta oferta de Lidl, que tiene la sartén más barata que puedes encontrar, disponible por solo 12,99 euros, a la mitad de su precio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la sartén Tefal Elemental de 24 centímentos, que es la sartén perfecta para el uso diario.
Con ella podrás preparar desde deliciosas tortillas hasta jugosas hamburguesas a la parrilla, esta práctica sartén promete una distribución uniforme del calor y funciones bien pensadas para cocinar con éxito.
Además, con el revestimiento antiadherente TITANIUM y la base Diffusion Base, la sartén Tefal Elemental garantiza un rendimiento de cocción uniforme sin que se pegue. El nuevo THERMO-SIGNAL™ de Tefal indica la temperatura óptima para empezar a freír.
Descuento
La sartén Tefal tenía un precio de 27,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 53 por ciento en Lidl, con lo que se queda en 12,99 euros.
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