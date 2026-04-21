Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la sandwichera más barata del mercado: disponible por 12,99 euros
La sandwichera Silvercrest, con revestimiento antiadherente y mango con cierre, incluye un manual con cinco recetas para que los clientes de Lidl disfruten de nuevas experiencias culinarias
E. F. / A. O.
Lidl cuenta con un producto "estrella" que apunta a formar largas colas en las puertas de los supermercados. Se trata de la sandwichera Silvercrest, cuyo precio es de tan solo 12,99 euros.
Uno de los principales atractivos del producto es la preparación simultánea de dos sándwiches. Una opción ideal para simplificar tiempo durante el proceso de elaborado.
El artículo está compuesto por placas de aluminio para hornear, que además, cuentan con un revestimiento antiadherente de alta calidad para evitar que el queso se derrita en exceso y el pan se pegue, facilitando la extracción del sándwich intacto.
El producto es resistente a la abrasión gracias a su alto nivel de dureza. Además, garantiza la seguridad, ya que cuenta con mango con cierre y un semáforo de cocción que indica el punto exacto en el que se debe retirar el sándwich.
Como toque final, este artículo incluye de regalo un manual de instrucciones con cinco sugerencias de recetas, ideal para quienes busquen nuevas sensaciones culinarias.
Alta demanda
La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible apunta a que este artículo podría convertirse en uno de los más demandados dentro de su categoría. Por ello, los supermercados Lidl prevén que, a partir de mañana, se formen largas colas de consumidores ansiosos por obtener esta sandwichera de alta calidad.
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