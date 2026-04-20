El truco viral para limpiar las hueveras y reutilizarlas como nuevas una y otra vez
El método más eficaz para desinfectar las hueveras y eliminar olores es sumergirlas en agua con vinagre o lejía diluida, frotando y aclarando bien
Las hueveras, especialmente las de plástico o las cajas rígidas, suelen acabar en la basura tras unos pocos usos, pero pueden reutilizarse muchas veces si se limpian correctamente. El problema es que acumulan restos, olores e incluso bacterias, por lo que no basta con un simple enjuague.
El método más eficaz es utilizar agua tibia con vinagre o unas gotas de lejía muy diluida, ya que estos productos eliminan olores y desinfectan sin dañar el material. Basta con sumergir la huevera unos minutos, frotar suavemente con un cepillo (especialmente en los huecos donde se apoyan los huevos) y aclarar bien.
Trucos rápidos para dejarlas como nuevas
- Usa vinagre: elimina olores y desinfecta
- Opción rápida: agua con unas gotas de lejía (muy diluida)
- Limpia bien los huecos con un cepillo pequeño
- Sécalas al sol: efecto antibacteriano natural
- Evita reutilizar hueveras de cartón
- Lava después de cada uso si las reutilizas
- Si huelen fuerte, añade bicarbonato al agua
Secar siempre al aire
Después, es clave dejarla secar completamente al aire, preferiblemente al sol, ya que la luz solar ayuda a eliminar bacterias de forma natural. Con este proceso, la huevera queda limpia, sin olores y lista para volver a usarse.
Eso sí, hay una excepción importante: las hueveras de cartón no son recomendables para reutilizar, ya que absorben humedad y bacterias con facilidad.
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