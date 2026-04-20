El truco viral para limpiar las hueveras y reutilizarlas como nuevas una y otra vez

Las hueveras, especialmente las de plástico o las cajas rígidas, suelen acabar en la basura tras unos pocos usos, pero pueden reutilizarse muchas veces si se limpian correctamente. El problema es que acumulan restos, olores e incluso bacterias, por lo que no basta con un simple enjuague.

El método más eficaz es utilizar agua tibia con vinagre o unas gotas de lejía muy diluida, ya que estos productos eliminan olores y desinfectan sin dañar el material. Basta con sumergir la huevera unos minutos, frotar suavemente con un cepillo (especialmente en los huecos donde se apoyan los huevos) y aclarar bien.

Trucos rápidos para dejarlas como nuevas Usa vinagre : elimina olores y desinfecta

: elimina olores y desinfecta Opción rápida: agua con unas gotas de lejía (muy diluida)

(muy diluida) Limpia bien los huecos con un cepillo pequeño

Sécalas al sol: efecto antibacteriano natural

Evita reutilizar hueveras de cartón

Lava después de cada uso si las reutilizas

Si huelen fuerte, añade bicarbonato al agua

Secar siempre al aire

Después, es clave dejarla secar completamente al aire, preferiblemente al sol, ya que la luz solar ayuda a eliminar bacterias de forma natural. Con este proceso, la huevera queda limpia, sin olores y lista para volver a usarse.

Eso sí, hay una excepción importante: las hueveras de cartón no son recomendables para reutilizar, ya que absorben humedad y bacterias con facilidad.