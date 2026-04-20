El truco definitivo para terminar con el polvo: fácil y con cosas que tienes en casa
Limpiar el polvo puede ser una de las tareas más tediosas del hogar. Uno de los mayores inconvenientes que presenta es el de tener que hacerlo a menudo. Sin embargo, hay trucos sencillos para poder llevar a cabo esta molesta tarea con menos frecuencia sin que nuestra casa parezca descuidada.
Con este método, además, tu hogar olerá delicioso durante un tiempo.
La mezcla infalible
Solo se trata de añadir a un recipiente con aerosol una mezcla a partes iguales de aceite de oliva, vinagre de manzana y detergente lavavajillas. Para terminar, el elemento que hará que tu casa huela de maravilla: unas veinte gotas de aceite esencial de tu preferencia. En el hogar, es recomendable utilizar olores clásicos, como la lavanda, el pino, el azahar o el eucalipto.
Aprovecha las propiedades naturales de los aceites
Algunos aromas, como los mencionados anteriormente, tienen propiedades calmantes (lilas, lavanda), refrescantes (eucalipto, azahar) o transmiten sensación de limpieza (pino).
De esta forma, dirás adiós al polvo y a los malos olores con un truco simple y que podrás llevar a cabo con elementos que ya tienes en tu hogar.
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