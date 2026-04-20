Una planta puede transformar tu baño: el truco natural para perfumarlo, con propiedades antibacterianas y efecto tranquilizante

Si quieres que tu baño huela de maravilla pero no eres muy fan de los ambientadores artificiales, hay una solución natural que no se limita a aromatizar el lugar, sino que también ofrece propiedades antibacterianas, antifúngicas y naturalmente tranquilizantes.

Este truco mágico es muy simple: pasa únicamente por colgar una ramita de eucalipto en la alcachofa de la ducha. Con la humedad, la planta irá liberando los aceites naturalmente presentes en las hojas, que contienen maravillosas propiedades para el cuerpo y la mente.

Fotografía de archivo de eucalipto. / Agencias

Los beneficios del aceite esencial de eucalipto

Poner ramas de eucalipto en la alcachofa de la ducha no solo hará parecer tu cuarto de baño más elegante a la vista, también tiene beneficios para el sistema respiratorio, propiedades tranquilizantes e incluso relacionadass con la aromaterapia, gracias al eucaliptol, un compuesto que se libera con la humedad y la calidez del ambiente de forma progresiva.

Beneficios para el sistema respiratorio

Esta es la principal razón por la que la gente suele colocar el eucalipto en el baño, ya que esta planta es mundialmente conocida por sus propiedades descongestivas y expectorantes, por lo que es un gran aliado en épocas de lluvia.

Los aceites de plantas aromáticas son objeto de investigación por sus propiedades terapéuticas / Unsplash

Naturalmente tranquilizante

El aroma del eucalipto destaca por ser sumamente refrescante, no solo abre las vías respiratorias sino que también ayuda a crear una sensación de limpieza y claridad mental. Muchas personas lo utilizan en la ducha por la mañana para despejarse, otros prefieren usarlo por la noche para descansar mejor después de un día intenso.

Propiedades antibacterianas

La humedad de la ducha convierte estos espacios, sobre todo cuando están cerrados, en el caldo de cultivo ideal para la aparición de moho y bacterias ambientales.

Las propiedades antibacterianas y antifúngicas del eucalipto ayudan a mantener la sensación de frescura después del baño y a prevenir la aparición de estos invitados tan molestos. Sin embargo, es recomendable ventilar bien el baño en la medida de lo posible, ya que es la mejor forma de evitar que la humedad cause estragos en toda la casa.

Tu ducha como nueva tras aplicar este truco / ARCHIVO

Cómo aprovechar las maravillas del eucalipto

Si este artículo ha sembrado la inquietud de comprarte una rama de esta planta tan increíble, debes saber que no basta con tirarla en cualquier lugar. Para sacar el mayor partido y hacer que tus ramas duren el mayor tiempo posible, debes seguir unos simples pasos.

En primer lugar, antes de colgar la rama, necesitarás un rodillo o un vaso con el que presionarás levemente las hojas para romper ligeramente las fibras. De esta manera, el aceite se liberará más fácilmente.

También tienes que saber que no sirve con colocar la rama en cualquier lugar. Si quieres aprovechar al máximo sus beneficios, lo mejor es que la cuelgues boca abajo en la alcachofa de tal manera que la humedad llegue a las hojas pero que no esté en contacto con el agua. Si se moja constantemente, se pudrirá más rápido y no llegará a alcanzar el punto máximo de beneficios.

Así que, ya sabes: si tienes la opción de conseguir una ramita de eucalipto cada dos o tres semanas, no querrás volver atrás una vez que pruebes este maravilloso truco para el baño.