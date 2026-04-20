Mañana martes se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el limpiacristales recargable de oferta por 19,99 euros

Las tareas domésticas no son un plato de gusto para nadie. Y con razón, ya que nos quitan mucho tiempo cada día y son, por lo general, tremendamente aburridas y laboriosas. Por suerte, la cadena Lidl facilita la vida a los consumidores gracias a sus numerosas innovaciones.

Limpiar las ventanas y los espejos de nuestra casa puede ser una tarea bastante complicada si no contamos con el material necesario. Por suerte, la marca alemana soluciona este problema gracias a este limpiacristales recargable. Es un producto perfecto para limpiar cristales sin miedo a dañarlos. Y con razón, ya que se trata de una innovación que evita los arañazos. Además, ofrece una limpieza completa por muy poco dinero. Como siempre, la cadena Lidl se esfuerza por ofrecer productos a precios muy asequibles. Podrás hacerte con este artículo por menos de 25 euros. Una auténtica alegría, por tanto, para quienes quieren ahorrar tiempo sin gastar demasiado dinero.

E. V.

El cuidado de los cristales debe ser una prioridad a la hora de limpiar. Y con este limpiacristales recargable de la marca Silvercrest, podrás limpiarlos sin ningún problema. Esto se debe a su borde de goma flexible, que garantiza un contacto seguro, pero no es lo único que ofrece el producto. De hecho, también cuenta con una función de succión eléctrica para evitar que se derrame el agua sucia.

Con depósito de agua sucia

Hay que decir que se trata de un mecanismo que tiende a ensuciar la parte inferior de los cristales, ya sea una ventana o un espejo. Una auténtica maravilla, por tanto, si tienes intención de dejar tu hogar limpio. El depósito de agua sucia de este producto, a la venta en Lidl , tiene una buena capacidad. Así podrás limpiar varios cristales sin necesidad de vaciar el depósito con frecuencia. Otro gran ahorro de tiempo, por tanto.

Del mismo modo, este producto de la marca también cuenta con un pulverizador para rociar el agua limpia y facilitar así el proceso. Esto facilita enormemente la limpieza de los cristales y los cuida al máximo.

Además, es un modelo ideal para limpiar superficies lisas, como las mamparas de ducha y los azulejos. Se trata, por tanto, de un limpiacristales muy versátil que no se limita únicamente al cristal.

Batería: 40 minutos

En cuanto a la batería, resulta bastante útil. Y con razón, ya que es capaz de aguantar 40 minutos de uso ininterrumpido. La batería tarda entre 2 y 3 horas en cargarse y el cable USB tipo C para la carga viene incluido en la compra. Ten en cuenta también que este artículo, a la venta en Lidl , cuenta con protección contra las salpicaduras de agua. Además, su diseño es perfecto para limpiar todas las superficies acristaladas de tu hogar.

Como siempre, la cadena alemana ha llamado la atención de todos los consumidores con este producto que facilita la vida. Si quieres hacerte con él, aprovecha, porqué esta semana está de oferta a un precio de 19,99 euros.

Una ganga, por tanto, para este tipo de producto, que se vende a un precio mucho más elevado en otras tiendas. Para conseguirlo, tendrás que visitar la página web de LIDL.