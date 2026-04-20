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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente olla a presión que es la más barata del mercado: disponible por 54,99 euros

Una oferta irrepetible

Exterior de un supermercado de Lidl en España

Exterior de un supermercado de Lidl en España / Lidl

Benito Domínguez

Si te gusta cocinar no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl, una potente olla a presión que es la más barata del mercado. Está disponible por 54,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de una olla a presión Tefal de 6 litros con la que podrás cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar.

Olla a presión

Olla a presión / Lidl

Tiene inserto de vapor y ofrece una cocción de bajo consumo energético, además de la óptima conservación de los nutrientes.

Esta olla cuenta con el sistema de seguridad Secure 5 (patentado) y tiene regulador de cocción de 2 niveles. Nivel intensivo (117 °C, por ejemplo, para carne y pescado); y nivel suave (112 °C, por ejemplo, para verduras, arroz, patatas).

También cuenta con cesta con trípode y es apta para lavavajillas, excepto la tapa y el anillo de sellado.

Cuenta con una base encapsulada de inducción fuerte y duradera para una distribución del calor perfecta y uniforme y una estabilidad óptima; y es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Asimismo, cuenta con un mango largo para una apertura y cierre cómodo, además de sistema de cierre automático, el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado; y un mango corto para un transporte seguro.

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Descuento

Esta olla a presión tenía un precio de 129,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 54,99 euros.

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