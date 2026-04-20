Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero

Los supermercados Lidl prevén largas colas de clientes ansiosos desde primera hora de la mañana con motivo del lanzamiento de un set de cuchillos fabricados en acero inoxidable que destaca por combinar funcionalidad y precio imbatible: su coste es de 12,99 euros.

Un set completo para la cocina diaria

El juego está formado por cinco piezas diseñadas para cubrir diversas necesidad en la cocina: un cuchillo para queso duro, un cuchillo para trinchar, un cuchillo para pan, un cuchillo para queso blando y uno para deshuesar. La cadena ha sacado a la venta un conjunto versátil, ideal tanto para tareas específicas como para el uso cotidiano.

Set de cuchillos / Lidl

Diseño ergonómico

Una de las principales características del artículo es su facilidad de manejo. Los cuchillos incluyen mangos de forma ergonómica que contribuyen a un agarre seguro y cómodo.

El fabricante destaca que el tipo de afilado es duradero, por lo que mantiene la capacidad de corte durante un tiempo prolongado. Asimismo, los cuchillos son aptos para lavavajillas, lo que simplifica su limpieza y mantenimiento diario.

Previsión de alta demanda

Este tipo de promociones son muy habituales en los supermercados Lidl. La calidad a precio imbatible genera máxima expectación entre los consumidores. Por ello, todo apunta a que mañana se formarán colas kilométricas para hacerse con este juego de cuchillos antes de que se agoten.