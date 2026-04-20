Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona plegable de madera para terraza más barata del mercado: disponible en blanca y negra por 39,99 euros

La primavera ya ha llegado y por fin es el momento de salir a nuestra terraza, balcón y jardín para aprovechar de los días que se alargan, el sol y la subida de las temperaturas.

Y es que para aquellos que tengan la suerte de disfrutar de un espacio al aire libre privado en casa, puede que no haya mejor lugar para desconectar después de una jornada de trabajo, relajarse e ir cogiendo color para el verano. También es el momento de aprovechar los descuentos, ofertas y buenos precios que ofrece la marca de supermercados Lidl, donde no solo encontrarás productos de alimentación, si no muebles, textil o curiosidades con las que dale otro toque y color a nuestra terraza o jardín. Ejemplo de ello es la tumbona plegable que la marca ha puesto a la venta a un precio de escándalo.

Se trata de la tumbona plegable de Livarno ideal para poner en tu terraza, reclinarte y disfrutar del sol o de un libro por la noche mientras te tapas con la manta. Se trata de un asiento de madera de acacia aceitada con certificado FSC® que cuenta con un respaldo reclinable en 3 posiciones. Lo mejor de todo es que no necesitas ni una sola herramienta ya que viene totalmente montada y listas para usar. Además, si quieres recoger tu terraza o guardarla para el cambio de estación, esta hamaca es completamente plegable y no ocupa espacio.

Su revestimiento de madera le da un toque elegante e ideal para poner en el exterior. Lidl ofrece esta ha,aca de Livarno con una tela en dos colores: antracita o beige.

Lo mejor de todo es el precio, ya que puedes conseguir este mueble ideal que se adapta a cualquier rincón por solo 34,99 euros. Un precio que compite y supera a otros muebles como Zara Home o Ikea.

Además, este asiento ha enamoradoa los clientes de Lidl tal y como han manifestado en la página web de la cadena de supermercado, donde también puedes adquirir este producto. "Esta silla llegó rapidísimo y venía perfectamente empaquetada. Tras desempaquetarla, pude montarla y tumbarme enseguida. Tiene tres alturas diferentes para elegir. Soy algo corpulento, pero aun así, la silla no se mueve ni hace ruidos extraños, y puedo relajarme cómodamente al sol"; "¡Una tumbona genial! Súper fácil de montar, buena calidad para el precio... Mi hijo no me deja usarla y quiere quedársela. La disfrutaremos mucho este verano".