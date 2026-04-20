Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la luz de terraza que destierra a los mosquitos para siempre: disponible por 3,99 euros

Todavía hay muchas cosas que comprar esta temporada en Lidl. Si tienes pensado pasarte por la tienda, es posible que te encuentres con excelentes ofertas. Sobre todo ahora que estamos en plena época de primavera.

De hecho, estas rebajas también tienen lugar en la cadena de descuento. Es el momento de venir a encontrar un montón de gangas para empezar la temporada de subida de temperaturas.

Con el calor que se avecina, toma también la precaución de poder mantenerte fresco todo el verano. Para ello, Lidl pone a la venta artículos que llegan justo a tiempo. Como ventiladores, piscinas hinchables o incluso artículos para ir a la playa. Aunque la primavera ofrece bastantes ventajas, tiene, sin embargo, un inconveniente importante: ¡el regreso de los mosquitos! Sí, han vuelto para quedarse y están decididos a aprovecharlo.

Verdadera plaga con el calor, los mosquitos solo tienen un objetivo: picarnos. La sangre que extraen al picarnos es, sencillamente, una fuente de proteínas perfecta para el desarrollo de sus huevos.

Para protegernos de ellos, cada año se recurre a diversos trucos y trampas. Sin embargo, no todos tienen la misma eficacia. Si bien los repelentes en spray funcionan bastante bien en el exterior, no impiden que los insectos entren en casa. En este caso, instalar mosquiteras es la mejor opción. Pero, una vez más, el coste de esta instalación puede disparar la factura si hay que proteger todas las ventanas. Por suerte, Lidl tiene el producto ideal para acabar con los mosquitos de forma rápida y económica. Se trata de este enchufe UV Livarno Home de 0,36 W, que puedes conectar en la habitación que prefieras.

Esta trampa para insectos de interior es formidable. Equipada con un sensor de luminosidad que emite una luz azul, atrae de forma irresistible a los mosquitos. Una vez atraídos, estos insectos se quemarán por sí mismos en la rejilla caliente de la trampa.

Este artículo, que funciona con una toma de corriente, cuenta con un interruptor de encendido/apagado. También se puede configurar en modo automático para que se encienda únicamente al caer la noche. La ventaja de esta trampa es que no contiene productos químicos (como los piretroides).

Esto puede tranquilizar a las personas sensibles (niños, asmáticos, personas mayores) que temen las sustancias irritantes para las vías respiratorias. Este producto de Lidl, fácil de colocar en la habitación que elijas, tiene cada año un gran éxito entre los clientes. Esta primavera hazte con este repelente de mosquitos por solo 3,99 euros. A este precio, podrás proteger toda tu casa y disfrutar tranquilamente del verano, sin riesgo de que te piquen.