Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de copas de vino más baratas del mercado: por solo 2,49 euros

¿Conoces la cadena de descuento Action? No hay en todas las ciudades de España pero quien compra repite. La primavera ya está aquí y con la llegada del buen tiempo llega el momento de volver a la calle y a las terrazas. Si tienes la suerte de contar con un patio o, lo que es mejor, un jardín, esto te va a interesar. Y si no, también.

Es el momento perfecto para invitar a tus amigos o familiares a un refresco con esta nueva vajilla que trae la cadena de descuento. Ejemplo de ellos es el set de copas de vino royal Leerdam Alba que ya tiene a la venta y que es uno de los productos más demandados de la tiendas.

Se trata de un juego de 3 copas de vino ideales para cuando tomas un aperitivo en la terraza o jardín y no quieres lucir los vasos de cristal más sofisticados. Lo mejor de todo es que son aptas para lavavajillas. "Bebe un buen vino en una buena copa, ¡por supuesto! Estas clásicas y elegantes copas de vino Royal Leerdam son adecuadas para cualquier ocasión".

Lo mejor de este producto es su precio, ya que tres unidades se venden por tan solo 2,49 euros. Una auténtica ganga para aquellos amantes del vino que quieran relajarse después de una jornada de trabajo al aire libre.

Estos vasos también se pueden comprar a través de la página web de la marca Action, así como en las tiendas físicas.

Más de 6.000 productos

Para quien aún no lo sepa, en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. Y es que la marca cuenta con 150 productos nuevos cada semana, 1.500 productos por menos de un euro y todo ello con la garantía de la marca que siempre vas a encontrar lo que buscas al precio más bajo.