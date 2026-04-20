Qué estamos leyendo en digital: el mapa real del libro electrónico en español

Según el Informe Anual del Libro Digital 2025, publicado por De Marque (antigua Libranda y principal distribuidora de libros digitales en español y lenguas cooficiales), el libro electrónico en lengua española mantiene una evolución positiva y consolida un mercado global de 130 millones de euros en 2025.

El informe de De Marque señala un crecimiento del 1,2% a nivel mundial y del 4,5% en España, que se sitúa como el principal motor del sector con 74 millones de euros facturados y una cuota del 57%. México representa el 20% del mercado y Estados Unidos el 10%.

La lectura digital ya no es minoritaria

El estudio indica que, aunque el libro digital representa alrededor del 6% del mercado editorial en España, en el caso de las novedades su peso es mucho mayor: entre el 15% y el 25% de las ventas, llegando en algunos títulos hasta el 40%.

Según el Informe Anual del Libro Digital 2025 de De Marque, esto confirma que el libro electrónico ya tiene un papel relevante en el consumo de nuevos lanzamientos.

El estudio destaca el crecimiento del préstamo digital en bibliotecas, que aumenta un 11% respecto a 2024 y alcanza el 6,7% del mercado. El servicio eBiblio registra casi 4,8 millones de préstamos (+16,63%) y cerca de 240.000 usuarios únicos (+14,57%).

La venta unitaria sigue siendo el modelo dominante con un 87,6% del mercado, a través de plataformas como Amazon, Apple, Google, Kobo, Casa del Libro, FNAC o Gandhi. Las plataformas de suscripción crecen un 2% y alcanzan el 5,6%, según el Informe Anual del Libro Digital 2025 de De Marque.

Qué leemos en digital

El informe muestra un patrón claro de consumo:

El 70% de los libros digitales vendidos son ficción.

La novela contemporánea, el policiaco, la romántica y la histórica lideran el consumo.

La no ficción representa el 19%, con peso de autoayuda, desarrollo personal, sociedad, cultura y biografías.

El público infantil y juvenil supone el 10%.

El fondo editorial tiene más peso que las novedades (66% frente a 34%), lo que indica que los libros digitales mantienen su vida útil durante más tiempo.

El precio medio del ebook en España se sitúa en torno a los 8 euros sin IVA, entre un 40% y un 60% más barato que el formato en papel.

Cómo leemos en digital

A partir de los datos de la app Cantook App, el análisis inquiere sobre los hábitos de lectura digital:

33% navega por el índice de contenidos.

30% usa marcadores de página.

13% realiza búsquedas de términos.

7% consulta diccionarios integrados.

12% utiliza la lectura en voz alta (text-to-speech).

Audiolibros y lectura sin fronteras

El audiolibro sigue creciendo dentro del ecosistema digital. De Marque distribuye 26.100 títulos en español y lenguas cooficiales, lo que supone el 52% del catálogo disponible, y sus ingresos aumentan un 16% en 2025.

El modelo dominante en audiolibros es la suscripción (más del 80%), seguido de la venta unitaria y el préstamo en bibliotecas, donde los préstamos crecen un 13,82% según eBiblio.

A cierre de 2025, De Marque alcanza los 286.270 títulos distribuidos en lengua española y lenguas cooficiales, procedentes de 2.600 sellos editoriales de España y Latinoamérica.

Según el Informe Anual del Libro Digital 2025, la lectura digital no solo crece en volumen, sino que diversifica sus formatos, sus modelos de acceso y la forma en la que los usuarios interactúan con los contenidos.