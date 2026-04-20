Hombres G como nunca los habías visto: así es el documental que llega a Movistar Plus+

‘Los mejores años de nuestra vida’ es una película original de Movistar Plus+ sobre Hombres G, producida por Dadá Films & Entertainment, La Calabaza Amarilla, Warner Music Spain y A Contracorriente Films, con participación de RTVE y Telemadrid, y el apoyo de la Comunidad de Madrid y Crea SGR.

La presentación del documental en el BCN Film Fest contó con la presencia de sus directores, Charlie Arnaiz y Alberto Ortega (‘Raphaelismo’, ‘Supergarcía’), junto a los cuatro integrantes de la banda: David Summers, Javier Molina, Rafael Muñoz y Daniel Mezquita.

Según se explicó en el evento, el documental se estrenará en salas el 8 de mayo de la mano de A Contracorriente Films y, unos meses después, llegará en exclusiva a Movistar Plus+. La proyección en los Cines Verdi Barcelona terminó con ovación del público y un coloquio posterior con el equipo, donde se compartieron anécdotas del rodaje y del proceso creativo.

‘Los mejores años de nuestra vida’ también tendrá estreno internacional en el Festival de Cine de Guadalajara (México). Paralelamente, el grupo iniciará su gira el 16 de mayo en España, continuará en octubre en Latinoamérica y finalizará en diciembre con dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Madrid.

Un repaso a más de 40 años de música

La película original de Movistar Plus+ recorre la trayectoria de Hombres G con una mirada contemporánea que combina material inédito, acceso exclusivo a la banda durante su gira internacional y testimonios de artistas como Alejandro Sanz, Ana Torroja, Carlos Vives, Carin León o Carlos Rivera, entre otros.

El documental se adentra en la evolución del grupo desde los años 80 hasta la actualidad, mostrando su energía, humor, complicidad y conexión con los fans a lo largo de escenarios en América, España y Estados Unidos.

Además, el estreno irá acompañado del lanzamiento de un nuevo single y de una gira internacional producida por Live Nation, que recorrerá España, México, Colombia y Perú antes del cierre en Madrid.

Según su sinopsis, ‘Los mejores años de nuestra vida’ narra la trayectoria de Hombres G durante más de cuatro décadas, con material inédito y testimonios exclusivos que muestran momentos nunca contados de una banda formada por cuatro amigos que continúa conectando con varias generaciones.