El hábito sencillo que ayuda a mantener la memoria activa durante más tiempo

Según el Ace Alzheimer Center Barcelona, mantener el hábito de la lectura es una de las actividades más beneficiosas para estimular y preservar la función cognitiva, y puede contribuir a la prevención del Alzheimer y otras demencias. La organización destaca este mensaje con motivo de La Diada de Sant Jordi y el Día Internacional del Libro del 23 de abril.

De acuerdo con estimaciones de Alzheimer Europe citadas por el centro, en el año 2050 cerca de 1,7 millones de personas en España podrían sufrir algún tipo de demencia, lo que supondría alrededor del 4% de la población, más del doble que en 2018.

Leer como entrenamiento del cerebro

En palabras de Ace Alzheimer Center Barcelona, la lectura no solo es un hábito de ocio, sino una actividad que estimula el cerebro y fortalece las conexiones neuronales. Ayuda a ejercitar la concentración, la atención, la memoria y la capacidad de visualización, actuando como un “escudo” frente al deterioro cognitivo.

El centro subraya que esta relación entre lectura y protección cognitiva está ampliamente reconocida, por lo que recomienda fomentar este hábito desde la infancia y mantenerlo durante toda la vida. Además, señalan que la lectura también contribuye a reducir el estrés y puede favorecer la higiene del sueño cuando se realiza antes de dormir.

Reserva cognitiva: la clave silenciosa

Para Ace Alzheimer Center Barcelona, el cerebro necesita actividad constante para mejorar sus funciones y su rapidez de respuesta. En este contexto, la lectura ayuda a incrementar la llamada reserva cognitiva, un mecanismo que permite al cerebro compensar mejor los efectos de enfermedades neurodegenerativas o del envejecimiento.

El centro añade que otros factores como el nivel educativo, el estilo de vida, la interacción social y las actividades de ocio mentalmente estimulantes también contribuyen a reforzar esta reserva y a proteger la función cognitiva.

Recomendaciones para mantener el cerebro activo

Desde Ace Alzheimer Center Barcelona se proponen varias pautas para ejercitar la mente:

Continuar aprendiendo para estimular la plasticidad neuronal .

. Mantener una vida social activa para reforzar lenguaje, memoria y estado de ánimo .

. Realizar actividades con objetivos concretos como juegos de mesa, cartas o sudokus.

Lectura también durante la enfermedad

El centro destaca que la lectura no solo tiene un papel en la prevención, sino también en el apoyo al tratamiento del Alzheimer y otras demencias, ya que ayuda a trabajar el lenguaje y la memoria y a preservar funciones cognitivas.

En palabras de América Morera, responsable de la Unidad de Atención Diurna de Ace Alzheimer Center Barcelona, “cuando la lectura se adapta a los intereses y necesidades de cada paciente, se convierte en una herramienta aún más efectiva y significativa, capaz de estimular la memoria y conectar con sus emociones vividas”.