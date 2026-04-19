El truco infalible para limpiar el polvo acumulado en los rodapiés de tu casa sin esfuerzo
Esa fina línea junto al suelo actúa como barrera contra la suciedad y el polvo, además de aportar un toque estético, por lo que su limpieza es clave para mantener la casa en perfecto estado
Es uno de los rincones más olvidados de la casa y, al mismo tiempo, uno de los que más suciedad acumula: el borde de los rodapiés. El polvo se instala en esa fina línea junto al suelo y, con el paso de los días, forma una capa difícil de eliminar… salvo que uses el método adecuado.
El truco más eficaz y sencillo consiste en utilizar una toallita húmeda o un paño de microfibra ligeramente humedecido con suavizante de ropa diluido en agua. Este producto no solo limpia, sino que crea una fina película que repele el polvo, evitando que se acumule de nuevo tan rápido.
¿Para qué sirve realmente un rodapié?
Su principal uso es proteger la pared. Su función principal es evitar golpes, rozaduras o manchas en la parte baja de la pared, especialmente por muebles, aspiradoras o el paso diario. Además, oculta imperfecciones entre el suelo y la pared, grietas o acabados irregulares. Actúa como barrera para que el polvo y la suciedad no se acumulen en la unión y aísla ligeramente. Muchos rodapiés modernos incluyen canaletas para pasar cables de forma discreta y, estéticamente, aporta estilo.
Consejos rápidos
- Usa microfibra: atrapa mejor el polvo que un trapo normal
- No empapes el paño: el exceso de agua deja marcas
- Aspira antes: evita arrastrar suciedad
- Añade unas gotas de suavizante: efecto antipolvo
- Para esquinas, usa un cepillo de dientes viejo
- Hazlo una vez por semana: evitarás acumulación
- Pasa una mopa seca entre limpiezas
En casas antiguas, los rodapiés eran más altos porque servían también para proteger las paredes del frío y la humedad que subía desde el suelo.
Basta con pasar el paño por el borde del rodapié, sin necesidad de frotar en exceso. El resultado es inmediato: la suciedad desaparece y la superficie queda más limpia durante más tiempo. Es un gesto rápido que marca la diferencia en la limpieza general de la casa.
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