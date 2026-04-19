Cómo conseguir que un mueble pase de viejo a vintage con poco esfuerzo

Lo que para muchos es un mueble viejo, para otros puede convertirse en una auténtica pieza vintage. La clave no está en cambiarlo, sino en saber darle un nuevo aspecto sin perder su esencia.

El primer paso es limpiar bien la superficie y, después, aplicar una ligera capa de pintura en tonos suaves —blancos rotos, verdes apagados o azules desgastados—. Una vez seca, llega el truco: lijar suavemente algunas zonas estratégicas, como bordes o esquinas. Esto crea ese efecto “desgastado” tan característico del estilo vintage.

Para rematar, se puede aplicar cera o barniz mate, que protege el mueble y le da un acabado más auténtico, lejos de los brillos modernos. Cambiar los tiradores por otros de estilo antiguo o metálico también ayuda a completar la transformación.

CONSEJOS RÁPIDOS Usa colores suaves o envejecidos

Lija solo en zonas clave (no todo el mueble)

Aplica cera para efecto antiguo

Cambia tiradores por unos vintage

Menos es más: no lo dejes demasiado “perfecto”

Limpia antes de empezar

El resultado es sorprendente: un mueble con historia aparente, con carácter y totalmente integrado en las tendencias actuales, sin necesidad de grandes inversiones.

PI STUDIO

Lo que nadie te cuenta antes de empezar a restaurar

Restaurar un mueble antiguo puede parecer sencillo a primera vista, pero la realidad es muy distinta. Más allá de lijar y pintar, hay aspectos complejos que marcan la diferencia entre un buen resultado… y un desastre.

El mayor reto suele ser tratar la madera dañada. Con el paso del tiempo, muchos muebles presentan grietas, carcoma o zonas debilitadas que requieren paciencia y técnicas específicas. No basta con cubrirlas: hay que consolidar la estructura para evitar que el deterioro continúe. Otro de los puntos más complicados es eliminar acabados antiguos, como barnices o pinturas muy adheridas. Este proceso puede ser lento y delicado, ya que un exceso de lijado puede dañar la superficie original y hacer perder valor al mueble.

La uniformidad del color también supone un desafío. Conseguir que toda la pieza tenga el mismo tono, especialmente cuando se combinan zonas nuevas y antiguas, requiere experiencia y varias capas de tratamiento. Además, está el equilibrio entre restaurar y transformar. Muchas veces, lo difícil es decidir hasta qué punto intervenir sin perder la esencia original del mueble, algo clave en piezas con valor histórico o sentimental.