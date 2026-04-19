Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesita auxiliar de terraza más barata del mercado: por 17,99 euros y patas de madera
Fácil de montar sin necesidad de herramientas, esta mesa de 40 × 40,5 cm a la venta en Lidl ya ha convencido a los clientes
Con la llegada de la primavera Lidl ofrece una serie de ofertas para aliviar tu poder adquisitivo. Porque, por desgracia, la subida de precioes sigue causando estragos y la subida de los precios parece no querer detenerse. Ante esta situación, Lidl reacciona.
El líder indiscutible del sector de los supermercados de descuento ha decidido dar un golpe de efecto con ofertas excepcionales. Con la primavera es el momento de dar un lavado de cara a nuestro hogar y disfrutar de los espacios al aire libre.
Para empezar bien el día con un buen desayuno en tu terraza, balcón o jardín dale la bienvenida a tu hogar Muebles nuevos, nueva decoración… Es el momento ideal para darle un cambio a la terraza. Un mueble del que te vas a enamorar es esta mesita auxiliar de Livarno Home. No te lo pierdas y descubre este mueble que está arrasando en la tienda de descuento. No lo dudes y hazte ya con esta mesa redonda con unas bonitas patas de madera maciza de haya. Este mueble, presentado por Lidl, cuenta además con un tablero redondo de madera barnizada donde colocar tus cosas.
Puedes utilizarla como mesa de centro en tu salón para tomar el aperitivo o el café. Pero también como mesita de noche en tu dormitorio. En ese caso, podrás colocar sobre ella una lámpara decorativa.
Fácil de montar sin necesidad de herramientas, esta mesa de 40 × 40,5 cm a la venta en Lidl ya ha convencido a los clientes. De hecho, son muchos los clientes de la cadena que la tienen. Y, a juzgar por lo que se ve, están muy satisfechos con ella.
Esta compra en Lidl no hace más que contentar a todo el mundo. Y hay que decir que el precio de este mueble tiene mucho que ver. Porque, como siempre en esta cadena de descuento, el precio de esta mesa es muy económico.
De hecho, no esperes más y ven a comprar esta mesa, disponible en dos colores (blanco y gris), por 17,99 euros. Es una gran ganga para amueblar tu hogar sin tener que gastar demasiado. Date prisa y acércate a la tienda alemana para no perdértela.
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