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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la pala de pádel más barata del mercado: ideal para jugadores avanzados

Con un peso de 350 gramos y una superficie de fibra de vidrio, la pala de pádel de Lidl ofrece control y potencia a jugadores ambiciosos gracias a su diseño en forma de lágrima y mango antideslizante

Una jugadora de pádel recibe clases en un polidepotivo de Barcelona.

Una jugadora de pádel recibe clases en un polidepotivo de Barcelona. / Activos

E. F. / A. O.

Si eres de los que aprovechan cualquier ocasión para desconectar del mundo sobre una pista de pádel, estás enhorabuena. Los supermercados Lidl han lanzado al mercado la pala de pádel premium ideal para jugadores ambiciosos. Y lo mejor: su coste es de tan solo 39,99 euros, por lo que todo apunta a que se convertirá en uno de los productos estrella de la temporada dentro de su categoría.

Alta calidad

Esta pala es ideal para jugadores que cuenten con un nivel avanzado. Con un peso de aproxidamente 350 gramos, está compuesta por una superficie de golpeo de fibra de vidrio rígida, ideal para los impactos que requieren potencia y velocidad en cada punto.

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P. O.

Además, ofrece gran control de la bola gracias a su punto dulce central, lo que garantiza máxima potencia y confort. La pala está elaborada en forma de lágrima con un marco de carbono, lo que aporta rendimiento y estabilidad sólido en todas las jugadas.

Agarre seguro y firme

Para aquellos que el agarre es una de sus prioridades, esta pala es la opción perfecta. El mango cuenta con sistema antideslizante junto con una dragonera de seguridad, lo que garantiza un partido con máxima sujección y control.

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E. V.

Precio de oro

La combinación de precio imbatible y alta calidad ha provocado que miles de consumidores ansiosos formen largas colas por obtener esta pala prémium. Todo apunta a que se convertirá en uno de los artículos más codiciados y podría agotarse en horas.

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