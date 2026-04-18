La nueva temporada está llena de sorpresas en Lidl. ¿Y si aprovechas la primavera para embellecer y disfrutar de tus espacios al aire libre? De hecho, es el momento ideal para volver a disfrutar de tu balcón o jardín tras las heladas del invierno.

Sin embargo, todavía quedan días por delante de fresco, sobre todo, por las noches. Por eso, comprar esta manta en Lidl no es una mala idea. Confeccionada en algodón 100 por cien, este bonito artículo de calidad contribuye al comercio ético. El algodón utilizado para su fabricación procede, de hecho, de cultivos sostenibles. Un punto a favor para el planeta.

Además, Lidl te ofrece dos colores frescos y modernos. La marca te da a elegir entre marrón claro o azul menta. Con sus dimensiones de 130 x 170 cm, esta manta es ideal para diversas ocasiones. En primer lugar, te sorprenderá gratamente su suavidad, que te mantendrá bien abrigado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manta de a la terraza perfecta para primavera: por solo 9,99 euros.

No dudes en relajarte delante de la tele con esta manta sobre los hombros o las rodillas. Pero también es un artículo muy decorativo para embellecer tu hogar.

E. V.

Entre otras cosas, puede servir como colcha, funda para el sofá o funda para sillón. Úsala para disimular un defecto en el reposabrazos de un sillón. O incluso una mancha imposible de quitar en tu funda de edredón favorita.

Por último, su precio es también la razón por la que tiene tanto éxito entre los clientes. Y es que Lidl vende esta manta de algodón puro por solo 9,99 euros.