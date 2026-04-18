Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el relanzamiento de su olla de acero fundido al precio más barato: por solo 35 euros

Las ofertas del Lidl llegan en cascada. La cadena de supermercados propone precios imbatibles al alcance de tu mano ya que la marca no deja de diversificar sus ofertas. De ser una simple tienda de alimentación en sus inicios, la marca se ha convertido hoy en día en una importante cadena de grandes superficies de descuento.

¿Buscas una barbacoa para casa que no sea demasiado grande, que sea ligera y que además sea fácilmente transportable? Lidl la tiene y ya ha llegado a todos sus supermercados en España mañana. Por ello, se esperan que se formen colas kilométricas en las tiendas durante los próximos días.

Olla de cero fundido

Pero hay más. ¿Te encanta cocinar? ¿Eres un gran fan de los años 60? La marca Lidl tiene justo lo que necesitas. De hecho, la marca alemana especializada en gangas acaba de actualizar su nuevo catálogo. Y su sección de cocina te va a encantar.

Y con razón… Lidl presenta allí un accesorio imprescindible para los amantes del estilo retro y de la cocina. Ya sea para comidas en familia o con amigos, no podrás prescindir de él. Disfruta de deliciosos platos gracias al asador de hierro fundido Ernesto, a la venta en Lidl. Este producto de culto lo tiene todo para gustar.

Evoca la esencia misma de las cocinas tradicionales y promete convertirse en la nueva joya de tu cocina. Con sus generosas dimensiones, mide 37 x 21 cm. En el interior, tiene una capacidad de 4 litros. Así que tendrás espacio de sobra. Esta pieza es realmente ideal para preparar tus platos favoritos con toda facilidad.

Hay más: un parrilla de hierro fundido

Pero eso no es todo. La parrilla de hierro fundido de Lidl no solo es bonita, sino que también es muy funcional.

Su revestimiento interior y exterior de esmalte resistente facilita la limpieza. Además, su compatibilidad con todo tipo de cocinas la convierte en una opción práctica para cualquier cocina. Este modelo de hierro fundido presenta una innovación destacada gracias a su sistema exclusivo, el Drop Système. Se caracteriza por la presencia de unos puntos especiales en la tapa donde se concentra el jugo de la cocción, formando así gotas.

Este diseño único garantiza asados más sabrosos y aromáticos. De este modo, ofrece una experiencia culinaria incomparable en cada comida. Disponible en rojo y en verde, hay modelos para todos los gustos. Sea cual sea el modelo que elijas, la olla de hierro fundido de Lidl aportará un toque de color y estilo retro a tu cocina

Pero es uqe lo mejor de todo es su precio. Por menos de 35 euros, puedes llevarte a casa esta increíble novedad. Sin duda, una ganga.