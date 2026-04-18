Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de planchas para barbacoa más barato del mercado: disponible por 6.99 euros

Alimentos, textil, complementos, sets... La lista de compras a bajo precio no deja de crecer día a día gracias a las ofertas del Lidl, la cadena de supermercados con precios imbatibles. La firma no deja de diversificar sus ofertas y cada semana lanza promociones que se agotan en horas. Hoy vamos a contarte el set de planchas para barbacoa más barato del mercado: su precio es de tan solo 6.99 euros y promete convertirse en uno de los más codiciados dentro de su categoría.

Calidad y funcionalidad

El set conformado por planchas de parrilla y sartén de parrilla es la opción ideal para asar carne, verduras, pescado o tostar pan. Además, cuenta con una superficie de cocción perforada, lo que permite una preparación mucho más suave y aromática.

Incluye, además, una bandeja para marinar, por lo que se puede asar indirectamente, cocinar en el horno o enfriar. Además, cuenta con una rejilla extraíble, lo que simplifica su limpieza. Cada pieza está elaborada en acero inoxidable, lo que garantiza una mayor resistencia después de varios usos. Este set se posiciona como una alterantiva sostenible a las bandejas de papel de aluminio.

Preparando una parrillada en Pueblica de Valverde. | / LA ZAMARRILLA

Alta demanda

La combinación de funcionalidad, calidad y precio imbatible garantiza el éxtio de este set de planchas para barbacoa. Por ello, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas en los supermercados Lidl para conseguir las piezas para barbacoa que prometen convertirse en las estrellas de la temporada.