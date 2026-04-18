Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa con ruedas más práctica del mercado: lo mejor, el precio
Con la llegada del buen tiempo, nada mejor que una parrillada de carne, verduras o pescado entre amigos
A. O. / B. D.
La lista de compras a bajo precio no deja de crecer día a día gracias a las ofertas del Lidl. Quizá tengas controladas todas las nuevas ventas de la cadena de supermercados a precios imbatibles. Si te interesan de verdad, no dudes en acercarte a tu punto más cercano porque están volando.
La cadena no deja de diversificar sus ofertas. De ser una simple tienda de alimentación en sus inicios, la marca se ha convertido hoy en día en una importante cadena de grandes superficies de descuento.
¿Buscas una barbacoa para casa que no sea demasiado grande, que sea ligera y que además sea fácilmente transportable? Lidl la tiene y ya ha llegado a todos sus supermercados en España mañana.Por ello, se esperan que se formen colas kilométricas en las tiendas durante los próximos días.
Los motivos son claros. Se trata de una barbacoa, ante todo, fácil de manejar y de guardar. Además, es bonita a la vista, gracias a la incorporación de madera en la estructura. En total, tiene una superficie aproximada de 48,5 x 28,5 cm.
Parrilla regulable en cinco alturas
Viene con brasero esmaltado robusto con paravientos. Incorpora parrilla cromada regulable en cinco alturas con asas extraíbles. Además, tiene asa de transporte, mesa lateral y estante de madera. La estructura es "estable", de chapa de acero lacada. Tiene una capacidad para carbón de 1 kg. Para su desplazamiento, viene con dos ruedas aptas para jardín. Tiene un peso de 6 kg.
En definitiva, como destaca Lidl, se trata de una barbacoa "ligera, robusta y estable". Y, además, es muy recomendada por los clientes. Tiene una puntuación en web de 4,4 sobre 5. Su precio, para terminar, es muy asequible. Por menos de 25 euros tienes una barbacoa en casa, el sueño de cualquiera.
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