Tres frases frecuentes que nunca debes decir en el trabajo y que pueden acabar en despido, según los expertos

Encontrar trabajo es cada vez más difícil, sobre todo para los jóvenes, e irnos de la lengua puede suponer un despido fulminante. Por ello, en el programa "Aquí hay trabajo", de TVE, han repasado esta semana las frases que nunca debemos pronunciar en el trabajo, según los expertos, si queremos mantener el puesto y no vernos de patitas en la calle.

La primera fase es bastante habitual. Te piden hacer una tarea y tu respuesta es: "No puedo" o "Lo intentaré". Gran error. Y aunque parezca raro, según los expertos, es casi peor decir lo segundo que lo primero. ¿Cómo tengo que responder entonces al jefe? El conductor del programa, Antolín Romero, lo aclara: "Lo mejor es decir frases que supongan compromiso. Si no se puede, es mejor decir cómo se puede, explicar el problema y aportar una solución". Por tanto, la alternativa sería "Para hacer esto, sigamos otro plan".

Una de las peores respuestas

Otra frase que hay que evitar sucede por ejemplo cuando llega un jefe nuevo. Tu reacción ante sus peticiones es. "No, es que esto siempre se ha hecho así". "Es una de las peores respuestas", afirman los expertos, porque "bloquea la innovación, frena la mejora y refleja una resistencia al cambio que no nos beneficia". "Si lo que te han pedido no se puede hacer, explica por qué no se puede hacer. Pero que la empresa lleve diez o cien años haciendo lo mismo no es un motivo para seguir igual", señala Antolín Romero. Está claro que los cambios no gustan a la mayoría de la población, pero muchas veces vienen para mejorar.

María José Molina, copresentadora de "Aquí hay trabajo", pone sobre la mesa la tercera frase que nunca debemos pronunciar en el trabajo. Y es "esto no es justo". "Puede ser no justo, pero esto suena a lloriqueo y puede percibirse como poco profesional". "Mejor que algo emocional, analiza la situación y aportar soluciones. Por ejemplo, si no es justo que te sobrecarguen de trabajo, puedes decir: 'Para cumplir plazos, creo que se debería revisar cómo se están repartiendo las tareas", explica Romero.

En definitiva, se trata de pensar dos veces antes de hablar y de darle una vuelta a esas frases impulsivas para no acabar mal con el jefe.