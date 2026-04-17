El set de productos de limpieza de tu hogar debería costar menos de 30 euros: solo necesitas estos productos

Muchas veces, llenamos la cesta de la compra de productos de limpieza que, o bien no son necesarios, o solo están dañando las superficies de nuestro hogar con químicos innecesarios. De vez en cuando, una compra de productos menos sofisticados, de los que de toda la vida se han utilizado para limpiar el hogar, puede darle una alegría a nuestra casa y a nuestro bolsillo.

Productos de limpieza / Archivo

La cesta ideal

Hay tres productos básicos que te ahorrarán la compra de muchos otros, solo si sabes exactamente cómo utilizarlos.

El secreto para unos cristales impecables

No necesitas gastar un rollo de papel de cocina cada vez que limpies tus espejos o cristales. Bastará con que tengas a mano dos bayetas: una de microfibra y otra especial para cristales. El principal problema de las bayetas de microfibra a la hora de limpiar es que dejan rastro, pero es algo que evitarás con las que son especiales para cristal, ya que no tienen rugosidades. Estas bayetas te servirán únicamente para secar, ya que la suciedad la habrás quitado en las primeras pasadas con el paño de microfibra.

El quitagrasas que puede con todo

No necesitas tener diferentes tipos de quitagrasas, solo un bote de jabón beltrán. Este producto es tan potente que bastará con una cucharada diluida en agua para terminar con la grasa de la campana, la vitrocerámica o los vasos manchados de aceite. Además, lo mejor de todo es su precio: por menos de tres euros te harás con este valioso producto.

Vinagre, el limpiador que sirve para todo / Archivo

Un antical infalible

Para terminar con la cal en todos tus grifos solo necesitarás un pulverizador con una mezcla de agua y vinagre de limpieza al 50%. Aunque el olor de este producto resulte desagradable, es el antical más potente del mercado. Además, lo mejor de este producto es que podrás utilizarlo para muchas cosas más.

Limpiar tu casa puede ser barato y muy fácil si conoces los trucos adecuados.