Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cargador doble que carga teléfono y auriculares rápido y sin sobrecalentarse: por solo 7,99 euros

Los fabricantes de teléfonos inteligentes han ido retirando poco a poco los cargadores de sus cajas. Por lo tanto, ahora los usuarios deben adquirirlos por su cuenta. En este contexto, Lidl ofrece un accesorio práctico y asequible para satisfacer esta necesidad cotidiana.

La cadena pone a la venta un cargador USB doble de la marca Tronic, con un precio de 7,99 euros. Este bajo precio esconde una gran funcionalidad: la posibilidad de cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Para quienes tienen que hacer malabarismos entre el smartphone, los auriculares inalámbricos y el reloj inteligente, es una ventaja real.

Este modelo ofrece una potencia total de 35 W, repartida entre dos puertos. Por un lado, un puerto USB-C compatible con Power Delivery suministra hasta 20 W. Por el otro, un puerto USB-A de 15 W da servicio a un segundo dispositivo.

Esta configuración permite, por ejemplo, cargar un teléfono principal mientras se alimentan unos auriculares o un lector de libros electrónicos. En otras palabras, ya no es necesario elegir qué dispositivo conectar primero. En realidad, esta potencia se adapta a las necesidades de la mayoría de los usuarios. Aunque no alcanza el rendimiento de los cargadores ultrarrápidos, este modelo logra un equilibrio entre velocidad y control del consumo energético.

La tecnología Power Delivery ajusta automáticamente la potencia suministrada. Por lo tanto, incluso con un dispositivo compatible con una carga más elevada, el cargador se limita a una potencia segura. Es en este aspecto donde el producto de Lidl realmente destaca. El cargador incorpora protecciones que reducen los riesgos asociados al uso diario. Esta característica ayuda a evitar el sobrecalentamiento, algo que suele ser motivo de preocupación con los accesorios de bajo coste.

De hecho, los usuarios destacan este aspecto. Resaltan que la carga es fiable y constante, lo que da tranquilidad en el día a día. Este pequeño accesorio forma parte de una tendencia más amplia. Hoy en día, los dispositivos sencillos, versátiles y asequibles gozan de cada vez más popularidad. Sin pretender competir con los modelos de gama alta, satisface una necesidad concreta con eficacia.

Por menos de 8 euros, este cargador ilustra una idea muy extendida: a la hora de recargar los dispositivos en el día a día, la practicidad y la fiabilidad suelen primar sobre la potencia máxima. Ante la proliferación de dispositivos conectados, disponer de un cargador multipuerto se ha convertido en algo casi imprescindible. Sin embargo, no todos los modelos ofrecen una buena relación calidad-precio. El que propone la marca alemana cumple varios requisitos importantes.

Noticias relacionadas y más Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el jardín vertical para terraza más barato del mercado: por solo 7,99 euros

Su formato compacto facilita su transporte. Por lo tanto, es ideal tanto para el hogar como para los desplazamientos. Además, su precio sigue siendo muy asequible para un dispositivo que cuenta con dos puertos y protecciones integradas.