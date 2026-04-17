Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el jardín vertical para terraza más barato del mercado: por solo 7,99 euros

Las mejores ofertas para tu bolsillo siguen llegando a Lidl también en primavera. Con la llegada del buen tiempo, la marca redobla sus esfuerzos para atraer a los clientes. Sobre todo a aquellos que quieran hacerse con buenas ofertas.

Si tienes la suerte de tener un balcón o una terraza, también es el momento de disfrutarlos al máximo. No hay nada mejor que salir al aire libre cuando hace buen tiempo. Para disfrutar de estos espacios con total intimidad, Lidl también lanza otro producto perfecto. Gracias a él, ya no tendrás que preocuparte de que los vecinos te vean cuando comas al aire libre o te relajes en tu tumbona.

Descubre esta celosía de madera de abeto con certificación FSC, decorada con hojas de hiedra artificiales. Esta celosía de ocultación es un elemento decorativo que se utiliza en terrazas y balcones para crear una barrera visual. De este modo, los vecinos o los transeúntes no podrán vernos.

También sirve para protegernos del viento y aporta una unidad estética a nuestros espacios exteriores. Este producto de Lidl imita un seto natural y aportará un toque verd» a tus espacios al aire libre.

Por supuesto, si se te da bien la jardinería, también puedes dejar que tus propias plantas trepen por ella. Esta estructura de madera les servirá entonces de tutor natural para ayudarlas a crecer correctamente.

Es resistente a la intemperie y a los rayos UV en verano. Esta celosía de Lidl se puede instalar fácilmente en vallas, barandillas o pérgolas. Además, puedes optar por montarla en horizontal o en vertical, ya que su anchura es variable. Sus dimensiones son 200 cm de largo x 60-85,7 cm de ancho.

En cuanto al precio de esta estructura de madera noble, Lidl ofrece una auténtica ganga para los presupuestos ajustados. De hecho, esta celosía está disponible en varios colores (madera, crema, verde) por solo 7,99 € la unidad.