Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora más barata por 24,99 euros: para batidos, smoothies, hielo picado

La lista de compras a bajo precio no deja de crecer día a día. ¿Eres de los que no pasa una semana sin que mires las ofertas del Lidl? Si es así, quizá tengas controladas todas las nuevas ventas de la cadena de supermercados a precios imbatibles. Si te interesan de verdad, no dudes en acercarte a tu punto más cercano porque están volando.

La cadena no deja de diversificar sus ofertas. De ser una simple tienda de alimentación en sus inicios, la marca se ha convertido hoy en día en una importante cadena de grandes superficies de descuento.

¿Te faltan accesorios y electrodomésticos en casa? Lidl ha decidido darte una alegría poniendo a la venta un montón de novedades. Hay para todos los gustos.

Si buscas soluciones de almacenamiento, allí encontrarás todo lo que necesitas.

Es el caso de la batidora de vaso 1,75L 600 W de Silvercrest que cuenta con un vaso mezclador de vidrio robusto y de alta calidad con 1,75 l de capacidad útil y práctica escala de medición, tapa con abertura de llenado y tapón dosificador y una Tapa con abertura de llenado y un cuchilla especial endurecida de 4 hojas de acero inoxidable de alta calidad para triturar enérgicamente hielo, fruta y verdura.

Varios niveles de velocidad

Además, tiene 5 niveles de velocidad para una mezcla flexible y una longitud de cable de hasta 100 cm, que te permite ganar espacio y colocarla donde más te plazca. Esta batidora es ideal para batidos, smoothies, hielo picado... Y a la hora de comprarla incluye 10 sugerencias de recetas: Batidos de plátano, vainilla, capuchino, mezcla tropical, turrón de frutos secos, zanahoria, grosellas, hawaiano piña y gazpacho.

Las recetas de Koldo Royo

Por lo tanto, tienes ideas de sobras para tomar recetas sanas y deliciosas y sorprender a los tuyos ahora que llega el calor y el buen tiempo. Además, no hay que olvidar el precio, ya que esta batidora de vaso puede ser tuya por solo 24,99 euros. Una auténtica gaga para este tipo de productos. Lo puedes adquirir en la tienda física o, también, realizando una compra a través de la página online de la cadena de supermercados alemanda.

A esto se suma el gran robot de cocina que todo el mundo quiere tener en su cocina. Se trata del modelo Monsieur Cuisine Smart Black Edition, que prepara sopas, verduras y batidos, así como carnes, pescados o mermeladas.

Hay que saber que cuenta con un recipiente mezclador con una capacidad de hasta tres litros. Y una pantalla táctil de 8 pulgadas que permite consultar nuevas recetas y los 10 programas ya instalados en el menú. Cuesta 399,99 euros.