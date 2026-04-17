Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la plancha de vapor más barata del mercado: disponible por 11,99 euros

¿Eres de los que no pasa una semana sin que mires las ofertas del Lidl? Si es así, quizá tengas controlada la nueva venta de la cadena de supermercados: una de las planchas de vapor más baratas del mercado. A un precio de 11,99 euros, el electrodoméstico genera un gran interés no solo por su funcionalidad sino por su precio imbatible. Si te interesa de verdad, no dudes en acercarte a tu punto más cercano porque están volando.

Colas kilométricas se agolpan en todas las ciudades españolas para conocer la nueva plancha que promete solucionarte la vida a un precio de risa. Se acabó la esclavitud del planchado: con este artilugio podrás hacerlo de manera fácil, rápida y... casi, casi donde tu quieras, ya que su tamaño permite que te la lleves hasta a los viajes.

Principales características

La plancha es ideal para uno uso doméstico diario, ya que cuenta con una potencia máxima de 1740 W y ofrece un sistema de vaporado continuo de hasta 15 g/min.

Entre sus funciones principales destaca el golpe de vapor para arrugas difíciles y la función de pulverización para humedecer las prendas, facilitando aún más la labor de planchado.

P. O.

Además, incluye un sistema vertical para cortinas y prendas colgadas, así como una función antigoteo que actúa incluso a baja temperatura. La función de autolimpieza para eliminar la cal es otra de las grandes características de este electrodoméstico.

Asimismo, incluye una suela con revestimiento cerámico que ayuda al deslizamiento durante el planchado, evitando arrugas innecesarias y difíciles de corregir.

Los consumidores deberían darse prisa en acudir a Lidl para asegurar la compra de este electrodoméstico. Se espera que la oferta se agote en cuestión de horas, ya que se ha convertido en uno de los productos estrella de la temporada.

¿Odias planchar la ropa? Con este truco se te hará más fácil

Planchar la ropa es, para muchas personas, una de las tareas domésticas más tediosas. Sin embargo, un pequeño ajuste en la rutina puede marcar una gran diferencia y convertir este hábito en algo mucho más rápido y llevadero.

El truco está en planchar las prendas cuando todavía conservan un ligero grado de humedad. La ropa ligeramente húmeda se alisa con mayor facilidad, ya que las fibras están más relajadas, lo que permite eliminar arrugas con menos pasadas de plancha y menor presión.

Este método resulta especialmente eficaz en camisas, pantalones, vaqueros o prendas gruesas, donde las arrugas suelen ser más persistentes. En lugar de esperar a que la ropa se seque por completo empezaremos cuando la prenda esté algo húmeda y este sencillo paso ahorrará el número de pasadas necesarias.

En el caso de prendas que ya están totalmente secas, un pulverizador con agua puede cumplir la misma función. Humedecer ligeramente las zonas más arrugadas facilita el planchado y evita tener que insistir repetidamente con la plancha caliente.

Además de ahorrar tiempo, este truco también permite reducir el consumo energético, ya que la plancha permanece encendida durante menos minutos. A largo plazo, este pequeño gesto se traduce en una rutina más eficiente y en un menor desgaste de la ropa, que sufre menos por el calor excesivo.