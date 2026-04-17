Colas kilométricas en Lidl para conseguir la malla más barata del mercado para tener intimidad en la terraza de casa: por solo 6,99 euros
La pantalla está hecha de un material resistente a la intemperie y a las altas temperaturas
Alejandra Carreño
¿Tienes terraza y no quieres que tus vecinos te vean? Lidl tiene la solución perfecta y más económica del mercado: una malla protectora para ganar intimidad en casa por solo 6,99 euros. Está disponible en todos los supermercados del país y en la web. Por su precio y sus extraordinarias características, se están formando colas kilométricas en las tiendas.
Se trata de una malla resistente a la intemperie y a los rayos UV. Está hecha de un material resistente al desgarro y a temperatura que van desde los 30 grados bajo cero hasta los 60. La pantalla de protección se puede aplicar tanto en terrazas y balcones como para vallas o cierres de casas.
Viene provisto, según recoge sus características, de ojales de aluminio y 24 metros de cuerda para una fijación segura y preparada para el viento. Si es para utilizar en una terraza de una vivienda las medidas son diferentes a las del cierre de una casa. En el primero caso, las medidas son 600x 75 cm, y en el segundo, de 500x 100.
La malla se vende en dos colores: en gris claro y gris oscuro (antracita). El color verde está agotado en estos momentos. El 88% de los clientes recomiendan este producto, que tiene una puntuación de 4,4 sobre 5.
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