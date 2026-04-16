WhatsApp: 5 errores que pueden hacer que pierdas tu cuenta en segundos

WhatsApp continúa siendo la aplicación de mensajería más utilizada en España, con un 94% de preferencia entre los internautas según datos de la CNMC. Precisamente esa popularidad la convierte también en un objetivo prioritario para los ciberdelincuentes.

Desde la compañía de ciberseguridad ESET advierten de que, en los últimos años, las amenazas han dado un salto importante. Ya no se trata solo de fraudes básicos, sino de ataques mucho más elaborados que combinan ingeniería social, suplantación de identidad, clonación de cuentas y robo de datos, afectando tanto a usuarios particulares como a empresas.

“Los ciberdelincuentes son cada vez más creativos a la hora de construir sus engaños. Ya no hablamos solo de mensajes mal escritos o fraudes fáciles de detectar, sino de estafas cada vez más elaboradas, creíbles y adaptadas al contexto de la víctima”, señala Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. “Por eso, además de confiar en la tecnología, como el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, es clave revisar la configuración de seguridad y privacidad para no ponérselo fácil a los atacantes”,

Los errores más comunes que ponen en riesgo tu cuenta

Para mejorar la protección, ESET identifica cinco fallos habituales que conviene corregir cuanto antes:

No activar la verificación en dos pasos: confiar únicamente en el código SMS es un error frecuente. Los atacantes llevan tiempo utilizando técnicas de engaño para conseguir ese código haciéndose pasar por empresas o servicios técnicos. Sin una segunda capa de seguridad, pueden acceder a la cuenta en cuestión de segundos y usarla para contactar con otras personas, normalmente solicitando dinero bajo presión. Activar esta función y añadir un correo de recuperación es fundamental. Hacer clic en enlaces sospechosos: los mensajes que prometen premios, descuentos o alertan de incidencias urgentes siguen siendo una vía habitual de fraude. Estos enlaces pueden redirigir a páginas falsas que imitan a empresas conocidas para robar datos personales o bancarios, o incluso instalar malware. La recomendación es no confiar en mensajes con errores, promesas exageradas o peticiones de reenvío, y acceder siempre desde canales oficiales. Mantener la foto de perfil visible para todos: aunque pueda parecer inofensivo, facilita fraudes como el del “número nuevo”. En este caso, el atacante utiliza la imagen y el nombre de la víctima para hacerse pasar por ella ante sus contactos. Limitar la visibilidad de la foto y verificar cualquier solicitud sospechosa es clave para evitar este tipo de engaños. No proteger las copias de seguridad: muchos usuarios olvidan que sus conversaciones también se almacenan en la nube. Si estas copias no están bien protegidas, alguien que acceda a la cuenta de correo o al perfil de Apple o Google podría recuperar información sensible desde otro dispositivo. Activar el cifrado y protegerlo con una contraseña ayuda a evitarlo. Mostrar notificaciones en la pantalla bloqueada: permitir que los mensajes o códigos de verificación aparezcan sin desbloquear el móvil puede dar acceso a información crítica a cualquiera que tenga el dispositivo a la vista. Desactivar esta opción reduce significativamente el riesgo.

Qué hacer si ya has sido víctima

Si se ha compartido el código de verificación o se sospecha que alguien ha accedido a la cuenta, desde ESET recomiendan actuar sin demora.

El primer paso es intentar recuperarla registrando de nuevo el número en WhatsApp. También es importante revisar los dispositivos conectados y cerrar sesión en aquellos que no se reconozcan.

Además, conviene avisar rápidamente a los contactos cercanos para evitar que el atacante continúe utilizando la cuenta para estafar. En caso de posible compromiso de datos bancarios o de otras cuentas, se recomienda cambiar contraseñas y contactar con las entidades correspondientes.