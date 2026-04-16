Este año sigue aumentando de forma progresiva la edad a la que los trabajadores tendrán derecho a jubilarse con el 100% de la pensión, según establece la reforma de las pensiones de 2013 en la que sube progresivamente la edad legal de jubilación desde los 65 a los 67 años hasta 2027.

Por ello, este año la edad de jubilación será de 66 años y 10 meses cumplidos para quienes acrediten menos de 38 años y tres meses de cotización (en 2025 se exigen 66 años y 8 meses cumplidos para poder jubilarse con menos de 38 años y 3 meses cotizados).

No obstante, si se superan los 38 años y 3 o más meses cotizados, los trabajadores que quieran jubilarse desde el 1 de enero de 2026 con el 100% de la pensión tendrán que tener 65 años cumplidos.

El aumento de la edad ordinaria de jubilación tiene un impacto en la eda para adelantar el retiro. En 2026 la edad minima de acceso a la jubilació anticipada voluntaria será de 64 años y 10 meses, con esta medida la Seguridad Social permite la jubilación anticipada hasta un máximo de 2-meses antes de la edad legal ordinaria.

Para acceder a la jubilación anticipada es obligatorio haber cotizado al menos 35 años, de los cuales al menos 15 deberán estar comprendidos los últimos años. En caso de que la carrera laboral sea más larga, se pu adelantar el retiro con 63 años cumplidos.

Además, esta modalidad requiere que el importe de la pensión a cobrar el trabajador sea superior a la cuantía de la pensión mínima que le corresponde por su situación familiar al cumplir los 65 años. De lo contrario, no se puede anticipar el retiro.

El acceso a la jubilación anticipada lleva ligado la aplicación de coeficientes reductores según el tiempo cotizado. Pero exite una serie de profesiones que se libran de estos coeficientes uy permiten una jubilación anticipada con el 100 por cien de la pensión.

Tal y como explican desde la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social algunas de estas profesiones son Trabajadores incluidos en el Estatuto Minero, que. se podrán jubilar de forma anticipada, siempre y cuando se enfrenten a situaciones “de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad en los términos y condiciones establecidos en la escala aprobada al efecto”. Trabajadores ferroviarios, cuya edad mínima exigida en cada momento se reducirá en un tiempo igual al número de años que resulte de aplicar el coeficiente que corresponda (0,15 o 0,10), según la escala establecida.

En cuanto a los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, Bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos para calcular su edad anticipada de jubilación se aplicará el coeficiente reductor del 0,20 y, en ningún caso, podrá ser inferior a los 60 años, o a los 59, en supuestos donde se acrediten 35 o más años de cotización efectiva.

En cuanto a los polcías locales la edad de jubilación se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años trabajados.