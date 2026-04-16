‘Punto Nemo’ llega a su final: virus, criaturas y secretos en la última temporada
Reparto de lujo y nuevo director para el gran desenlace
Según informa la Academia TV, Prime Video estrenará mañana, viernes 17 de abril, la segunda y última temporada de la serie de suspense y ciencia ficción ‘Punto Nemo’. El rodaje tuvo lugar en Galicia, y posteriormente se trasladó a Portugal y a las Islas Canarias.
La serie cuenta con un reparto coral que incluye a Óscar Jaenada (‘Operación Marea Negra’), Maxi Iglesias (‘Los artistas, primeros trazos’), Alba Flores (‘Romancero’), Margarida Corceiro (‘Citas Barcelona’) y Najwa Nimri (‘La virgen roja’).
Completan el reparto Sara Matos (‘Sangue Oculto’), María Isabel Díaz (‘Vis a Vis’), Nüll García (‘Malegro verte’), Felipe Pirazán (‘Tratamos demasiado bien a las mujeres’) y Oleg Kricunova (‘Zorro’).
Una isla, un virus y una lucha desesperada
Tras la explosión del laboratorio ruso, los supervivientes se enfrentan a una realidad brutal en una isla hostil: escasez de recursos, experimentos soviéticos, criaturas híbridas y un virus alienígena que amenaza con expandirse globalmente. La aparición de dos hermanos rusos intensifica los conflictos internos del grupo, donde culpa, amor y traición complican su desesperada lucha por escapar. Esta nueva temporada se sumerge en un thriller que plantea una inquietante pregunta: ¿y si el verdadero virus somos nosotros?
La segunda temporada de ‘Punto Nemo’, agregan en Academia TV, cuenta con la incorporación de Alex Rodrigo (‘La casa de papel’) como director y está escrita por David Muñoz y Carlos Molinero, Paula Sánchez y Alex Rodrigo.
Está coproducida por Ficción Producciones, con Mamen Quintas y Julio Casal como productores ejecutivos, y Ukbar Filmes (Pandora da Cunha Telles y Pablo Iraola), con la colaboración de RTP y con la subvención de la Xunta de Galicia.
Estará disponible el 17 de abril en exclusiva en Prime Video en España y Portugal como parte de la suscripción Prime.
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