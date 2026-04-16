El orden correcto a la hora de limpiar el baño: las terribles consecuencias de hacerlo mal

A la hora de limpiar, el orden de los factores sí altera el resultado final. Para evitar infecciones, presencia de gérmenes y suciedad, es importante tener en cuenta dos cosas: por un lado, estar utilizando los productos adecuados; por el otro, que el orden de limpieza sea el adecuado.

Es esencial que el producto penetre bien en cada zona, cambiar las bayetas varias veces a lo largo de la jornada y que al limpiar una superficie, la suciedad de esta no vaya a parar a las contiguas.

El método infalible

Lo primero que se recomienda hacer a la hora de limpiar el baño es echar el producto en el inodoro. De esta manera, mientras limpiamos el resto de superficies, el limpiador actuará y el váter quedará correctamente desinfectado.

A continuación, barreremos el suelo para que el agua no moje posibles pelos y pelusas en él. Después, es importante que retiremos jabonera, geles, decoración y cualquier otro objeto que hayamos colocado en el baño. Limpiaremos primero la ducha de arriba a abajo, después los azulejos, en el mismo orden hasta llegar al suelo, el lavabo y, por último, el espejo. Antes de fregar los suelos, colocaremos los jabones y decoración en su sitio y habremos terminado con la limpieza del servicio.

En sus redes sociales, la influencer centrada en hogar y estilo de vida Érica Avellaneda Ruiz, mostró cómo limpiaba su propio baño siguiendo este mismo orden.

Lo que conlleva un orden incorrecto en la rutina

No limpiar el baño en el orden adecuado no solo conlleva que este se vea sucio, sino que también puede hacer que los gérmenes y bacterias no se vayan: se muevan de sitio. Esto puede tener consecuencias terribles, como enfermedades en los casos más graves. Por eso, es importante hacerse con un buen método de limpieza y, una vez que se haya encontrado, no deshacerse nunca de él.