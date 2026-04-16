Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la toalla para tomar el sol en terraza o jardín de la temporada: 7 euros y capacidad para dos personas

La primavera ya está a aquí y con Lidl aún te quedan muchas compras por hacer. Los que tienen un presupuesto ajustado y los cazadores de gangas encontrarán en esta cadena todo lo que necesitan para ahorrar.

Estos días, ven a hacerte con las mejores ofertas para tus vacaciones. Tanto si te vas lejos como si te quedas cerca de casa, en esta cadena encontrarás todo lo necesario para que tus vacaciones sean un éxito hasta que llegue la vuelta al cole.

El mercado del hard discount está actualmente en pleno auge. Y Lidl tiene la intención de mantener su posición de líder en este sector. Este mes de abril, la cadena multiplica las ofertas súper económicas para impulsar aún más el poder adquisitivo de sus clientes. Y hay muchas gangas. Porqué en Lidl se pueden descubrir otros artículos para hacer frente al aumento de las temperaturas. Es el paso de este pequeño aire acondicionado de mesa de gran rendimiento que puedes llevarte a cualquier parte. Es la solución ideal para no morir de calor en casa o en la oficina cuando el mercurio empieza a subir.

Sin embargo, el buen tiempo nos invita también a disfrutar del aire libre. Playa, camping, montaña… Los destinos son numerosos y variados. Si tienes la suerte de contar con una casa con terraza o jardín, algunos artículos que puedes comprar en Lidl podrían resultarte imprescindibles.

Este es el caso de estas coloridas toallas para sentarse en la arena. Están pensadas para todo tipo de público, tanto padres como niños. Estas mantas son ideales para un pícnic, para ir de acampada o para poner en tu terraza o jardín. Te permitirán sentarte tanto en la hierba como en terrenos más duros. Y, por supuesto, serán perfectas para sentarse en la arena.

Fabricadas en tejido 100 % poliéster, estas mantas de 125 x 160 cm están disponibles en varios modelos. Descubre, por ejemplo, este modelo de Disney que encantará a los más pequeños. Descubre también en la web de Lidl un modelo de Peppa Pig, Jurassic World o La Patrulla Canina.

Su interior, 100 por cien polietileno-acetato de vinilo, es resistente a la suciedad. A los adultos les encantarán los modelos con motivos florales o de cuadros escoceses. Hay para todos los gustos. Muy fáciles de llevar a cualquier parte, estas mantas se pliegan de tal forma que se convierten en bolsas. Un cierre de velcro permite mantenerlas así. Además, cuentan con un asa de transporte y una bandolera para facilitar su transporte. Son ya muchos los clientes de Lidl que han comprado estas bonitas mantas antimanchas de LIVARNO home. En cuanto al precio, dependiendo del modelo, estas toallas cuestan entre 7 y 12 euros. Este verano, no te olvides de llevarlas contigo cuando te vayas de vacaciones.