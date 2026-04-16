Di adiós a los anticuados tapones de goma de los desagües: cámbialos por una válvula como esta
Más estética, funcional y práctica
Si aún tienes tapones de goma en los desagües de tus lavabos y bañeras, diles adiós cambiándolos por una válvula de clic clac.
Lo primero que debes hacer es desatornillar el antiguo sumidero. Aprovecha que lo has retirado para limpiarlo bien. El siguiente paso consiste en desenroscar y quitar el sifón. Coloca la nueva válvula en el lavabo, instala la goma por abajo y enrosca la otra pieza.
Ahora, en lugar de colocar el viejo sifón, puedes optar por instalar uno nuevo flexible, que ocupa mucho menos espacio bajo el mueble. Un extremo va enroscado a la válvula, y el otro a la bajante del agua. Da forma al sifón con las manos y ya lo tendrás listo. Es mucho más práctico, estético y funcional.
Kit esencial para limpiar el baño
Ya que hablamos de baños, no podemos olvidar mencionar el kit indispensable para dejar el aseo reluciente. El primer producto que debes tener es un desinfectante multiusos específico para el baño: sirve para acabar con la cal, restos de jabón y los gérmenes.
Tampoco puedes obviar un buen producto antical. Es importante que sea potente, especialmente en zonas con agua dura, donde las manchas blanquecinas se adhieren con facilidad a grifos, mamparas o azulejos.
Por último, debes adquirir lejía o un desinfectante con efecto bactericida para el interior del inodoro. Úsalo con periodicidad para mantener la porcelana blanca y libre de microorganismos. Y no olvides un limpiacristales para espejos y superficies brillantes.
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