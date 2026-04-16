El chef Jordi Cruz revela el secreto para descongelar alimentos sin perder textura, jugosidad ni nutrientes

Cada vez son más los hogares que por ahorro de tiempo, menor desperdicio y mayor organización, recurren a conservar sus alimentos dentro del congelador. Una práctica que, si no se hace correctamente, puede causar un auténtico desastre en la cocina al caer en la conocida como “rotura de cadena del frío”.

Por ello, tan esencial es congelar bien cómo saber descongelar correctamente. El chef Jordi Cruz considera clave realizar el proceso de forma correcta para que los alimentos conserven su jugosidad, textura y propiedades nutritivas. Por ello, saca a la luz los tips principales para elaborar un proceso como un auténtico profesional.

Método 1: Descongelación lenta en refrigerador

La primera sugerencia del chef es el método más seguro y conocido: descongelar la comida lentamente en el interior del frigorífico. Una vez trasladado hay que dejarlo durante un periodo que oscila entre las 12 y las 24 horas, dependiendo del tamaño y del tipo de alimento.

Este proceso provoca en el producto una mayor recuperación de su textura, ganando uniformidad y evitando que se degrade o pierda jugos. Un recurso ideal para mariscos, pescados y carnes que van a ser cocinados a posteriori.

Método 2: Descongelación rápida en agua fría

En muchas ocasiones, nos encontramos con una nevera vacía y un congelador a punto de estallar. Ante este suceso, Jordi Cruz nos da las claves para una mayor celeridad del proceso: el agua fría será la salvación.

Para ello, debes colocar el alimento en una bolsa al vacío o hermética, sumergirlo en el interior y reponer el agua cada 30 minutos para conservar la temperatura.

Un método ideal si quieres descongelar guisos, pescados, carnes o mariscos, ya que el agua traslada el frío más rápido que el aire sin perder la calidad del producto.

Casos a considerar

Es importante tener en cuenta que no todos los alimentos necesitan los mismos cuidados. En el caso de las cremas, los caldos o los fumés se pueden descongelar con agua hirviendo sin perder textura. Asimismo, en el caso de las verduras congeladas se pueden arrojar directamente al vapor o en agua.

El chef lo deja claro: diferencia el producto y adáptalo al proceso más adecuado para su congelación.