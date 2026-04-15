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No te vas a creer el nuevo uso viral de la espuma de la cerveza: también para limpiar alfombras

La espuma de cerveza, gracias a su acidez y gas, puede ser una solución efectiva para limpiar manchas en alfombras y maderas, recuperando el brillo sin productos agresivos.

¿Hidrata la cerveza en verano? La respuesta de una nutricionista

¿Hidrata la cerveza en verano? La respuesta de una nutricionista / Freepik

Abril Oliva

Sí, has leído bien: la espuma de cerveza puede servir para limpiar ciertas manchas en casa, especialmente, en las alfombras. Pero no solo en estos tejidos, también funciona en otras texturas y materiales, por ejemplo, en la madera. Aunque suene absurdo, la ligera acidez y el gas ayudan a aflojar la suciedad sin dañar las superficies.

El método consiste en dejar que la cerveza pierda un poco de gas y utilizar solo la espuma o una pequeña cantidad sobre un paño. Después, se aplica suavemente sobre la mancha —por ejemplo en la mesa de madera o en la alfombra— y se seca con otro trapo limpio.

El resultado sorprende: la superficie recupera brillo y las manchas se atenúan sin necesidad de productos agresivos. Eso sí, conviene usarlo en pequeñas cantidades y probar primero en una zona poco visible.

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Según muestra este usuario en un vídeo, los botellines de cerveza suelen tener dos hendiduras antes de la chapa. Pues bien, si apoyas el botellín sobre el vaso en la hendidura inferior, es decir, en la más cercana a la etiqueta, la cerveza te saldrá con más espuma. Sin embargo, si colocas el botellín en la hendidura superior, es decir, en la más próxima a la chapa, la cerveza te quedará con menos espuma. ¿Conocías este truco?

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